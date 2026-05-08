Thực hư chuyện tăng câu hỏi lý thuyết khi sát hạch lái xe các hạng ô tô, xe máy 08/05/2026 14:49

(PLO)-Bộ Công an đề xuất trong dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế với nhiều nội dung như tăng số lượng câu hỏi lý thuyết, bổ sung thêm bài thi sa hình...

Thời gian gần đây, nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin từ 1-7, sát hạch lái xe các hạng sẽ tăng số lượng câu hỏi thi lý thuyết cũng như thay đổi nhiều nội dung sát hạch thực hành.

Thực tế đây là nội dung được Bộ Công an đề xuất trong dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế Thông tư số 12/2025. Theo Bộ Công an, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Công an, C08 đã xây dựng để thống nhất nội dung dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành, C08 đề nghị Công an tỉnh, thành phố cho ý kiến tham gia dự thảo Thông tư.

Dự thảo tăng số lượng câu hỏi lý thuyết khi sát hạch lái xe hiện đang được đề xuất, chưa chính thức áp dụng. Ảnh: TN

Trong đó có nội dung tăng số lượng câu hỏi sát hạch. Cụ thể, mô tô hạng A, A1 tăng số lượng câu hỏi trong bài sát hạch từ 25 câu lên 50 câu, thời gian làm bài từ 19 phút tăng lên 25 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

Xe mô tô hạng B1, tăng số lượng câu hỏi từ 25 câu lên 60 câu, tăng thời gian làm bài từ 19 phút lên 30 phút, đạt khi trả lời đúng 54/60 câu hỏi.

Ô tô hạng B, tăng số lượng câu hỏi từ 30 câu lên 60 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 30 phút, đạt khi trả lời đúng 54/60 câu hỏi.

Ô tô hạng C1, tăng số lượng câu hỏi từ 35 câu lên 70 câu, tăng thời gian làm bài từ 22 phút lên 35 phút, đạt khi trả lời đúng 63/70 câu hỏi.

Ô tô hạng C, tăng số lượng câu hỏi từ 40 câu lên 80 câu, tăng thời gian làm bài từ 24 phút tăng lên 40 phút, đạt khi trả lời đúng 72/80 câu hỏi.

Ô tô hạng D1, D2, D, tăng số lượng câu hỏi từ 45 câu lên 90 câu, tăng thời gian làm bài từ 26 phút tăng lên 45 phút, đạt khi trả lời đúng 81/90 câu hỏi.

Ô tô hạng CIE, CE, DIE, D2E, DE Tăng số lượng câu hỏi từ 45 lên 100 câu; thời gian làm bài từ 26 phút tăng lên 50 phút, đạt khi trả lời đúng 90/100 câu hỏi.

Về nội dung sát hạch thực hành lái xe mô tô, Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung bài sát hạch số 2 xử lý tình huống giả định trên đường.

Trong đó, bài sát hạch có 11 nội dung gồm: (1) xuất phát; (2) xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; (3) xử lý tình huống chuyển hướng rẽ phải; (4) xử lý tình huống chuyển hướng rẽ trái; (5) xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu; (6) xử lý tình huống vượt xe; (7) xử lý khi gặp chướng ngại vật; (8) xử lý khi sang đường; (9) xử lý tình huống nhường đường cho người đi bộ sang đường; (10) xử lý tình huống khi qua đường sắt; (11) xử lý tình huống khi dừng đèn đỏ.

11 nội dung nêu trên, mỗi nội dung thực hiện 02 lần; điểm bài thi sẽ là 100 điểm, điểm đạt là từ 80 điểm trở lên; thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp kết hợp với thiết bị chấm điểm tự động.

Sân để bố trí bài sát hạch số 2 có kích thước chiều rộng (15m) x chiều dài (60m), thuộc Trung tâm sát hạch lái xe hoặc sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô theo quy định.

Về nội dung sát hạch thực hành lái xe ô tô, sát hạch lái xe ô tô trong hình được đề xuất bổ sung nội dung nếu xe chuyển hướng rẽ hoặc chuyển làn đường thí sinh phải bật đèn xi nhan theo hướng di chuyển, nếu không thực hiện mỗi lần bị trừ 5 điểm.

Bổ sung nội dung nếu dùng xe tại các vị trí không đúng quy định (ngăn ngừa việc “đỗ xe trốn đèn giao thông” hiện nay), mỗi lần bị trừ 5 điểm.

Về trình tự sát hạch và nhận dạng thí sinh Bộ Công an cũng đề xuất sát hạch mô tô: thí sinh thực hiện sát hạch lý thuyết, bài sát hạch số 1, bài sát hạch số 2 (phải đạt bài trước mới được thực hiện bài sát hạch tiếp theo).

Sát hạch ô tô, thí sinh thực hiện sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường (phải đạt bài trước mới được thực hiện bài sát hạch tiếp theo). Bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính.

Thực hiện việc nhận dạng thí sinh theo hệ thống thiết bị, phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử quy định tại Nghị định số 94/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe (có hiệu lực từ 1-7-2026).

Nếu các nội dung ở trên được thông qua thì Dự thảo thay thế Thông tư 12/2025 dự kiến có hiệu lực từ 1-7-2026.