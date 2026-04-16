Những lỗi vi phạm giao thông phổ biến tại nút giao người dân cần lưu ý 16/04/2026 20:37

(PLO)- Cục CSGT chỉ ra các lỗi vi phạm giao thông phổ biến mà người dân thường mắc phải như cố vượt đèn vàng hay dừng xe quá vạch dừng.

Fanpage của Cục CSGT (Bộ Công an) hướng dẫn người tham gia giao thông hiểu đúng tín hiệu đèn giao thông và vạch kẻ đường tại nút đèn.

Theo Cục CSGT, qua theo dõi trên hệ thống camera giám sát giao thông trên các tuyến QL25, QL29 và QL19C (Đông Đắk Lắk). Lực lượng CSGT ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm như: không chấp hành đèn tín hiệu, đi sai làn đường, thậm chí vi phạm nhiều lần.

Cục CSGT hướng dẫn.

Điều này cho thấy một thực tế nhiều người vẫn chưa hiểu đúng hoặc chưa chấp hành nghiêm quy định giao thông.

Ý nghĩa vạch kẻ đường

Vạch vàng nét liền có ý nghĩa dùng để phân chia hai chiều xe chạy (đường không có dải phân cách).

Cấm tuyệt đối người tham gia giao thông lấn làn, đè vạch, đi sang làn ngược chiều hay quay đầu xe tại nơi này.

Đặc biệt tại nút đèn giao thông, vạch này giúp tổ chức giao thông rõ ràng, tránh xung đột.

Tuy nhiên, nhiều người tham gia giao thông có vi phạm phổ biến là ô tô, xe máy đè vạch vàng, đi sang làn ngược chiều dẫn đến bị xử phạt lỗi đi không đúng làn đường.

Ý nghĩa đèn tín hiệu giao thông

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, đèn xanh có nghĩa được phép đi (nhưng phải chú ý nhường người đi bộ).

Đèn đỏ: Phải dừng lại trước vạch dừng. Nếu không có vạch dừng thì dừng trước cột đèn.

Đèn vàng: Phải dừng trước vạch dừng; Trừ khi đã đi qua vạch hoặc đang trong giao lộ.

Trường hợp đèn đỏ vẫn được phép đi: Có biển phụ cho phép rẽ phải; Có đèn mũi tên xanh cho phép đi theo hướng đó; Có hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.

Cục CSGT lưu ý người tham gia giao thông cần giảm tốc độ khi gần nút đèn.

Những lỗi người dân thường mắc được lực lượng chức năng chỉ ra gồm: Cố vượt đèn vàng, khi đó dễ chuyển sang vượt đèn đỏ; Dừng xe quá vạch dừng; Lấn làn, đi sai phần đường tại nút giao; Không quan sát tín hiệu phụ (mũi tên, biển phụ)

Cục CSGT lưu ý người tham gia giao thông cần giảm tốc độ khi gần nút đèn, quan sát kỹ tín hiệu đèn và vạch kẻ đường, tuyệt đối không “canh đèn” để vượt và chấp hành hiệu lệnh của CSGT khi có mặt tại nút giao.