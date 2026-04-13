Đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt đến 15 lần của Công an các cấp, Chủ tịch UBND các cấp 13/04/2026 15:38

(PLO)- Dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024 đề xuất mở rộng thẩm quyền xử phạt, tăng mạnh mức phạt tiền tối đa của Công an các cấp, Chủ tịch UBND các cấp và bổ sung rõ thẩm quyền cho Cảnh sát cơ động và Cơ quan quản lý đường bộ.

Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, kèm cơ chế trừ và phục hồi điểm giấy phép lái xe, trình Chính phủ xem xét.

Đề xuất Chủ tịch xã được phạt tiền đến 37,5 triệu đồng

Cụ thể, Điều 12 của Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều 42 về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

Trong đó, đối với thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giữ nguyên các thẩm quyền xử phạt cũ như phạt cảnh cáo; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hay tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Dự thảo còn đề xuất mức phạt tiền thuộc thẩm quyền Chủ tịch xã tăng từ 5.000.000 đồng lên 37.500.000 đồng (tức tăng 7,5 lần)

Tương tự như vậy với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 75.000.000 đồng.

Chiến sĩ Công an nhân dân được đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt 15 lần

Đáng chú ý, một số vị trí như Chiến sĩ Công an nhân dân được đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt đến 15 lần.

Cụ thể, Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 7.500.000 đồng (hiện hành chỉ được phạt 500 ngàn đồng); Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 15.000.000 đồng.

Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 15.000.000 đồng (hiện hành chỉ phạt 1.500.000); Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 30.000.000 đồng; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với Trưởng đồn Công an, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp tiểu đoàn, Trưởng trạm, Đội trưởng tăng thẩm quyền xử phạt tiền quyền từ 2.500.000 lên 22.500.000 đồng.

Tương tự đối với Trưởng Công an cấp xã tăng thẩm quyền xử phạt tiền từ 2.500.000 lên 37.500.000 đồng.

Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông theo quy định cũng đề xuất có thẩm quyền xử phạt tiền đến 60.000.000 đồng.

Đối với vị trí Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền có thẩm quyền xử phạt tiền đến 75.000.000 đồng;

Các đơn vị chuyên ngành cũng tăng mức xử phạt

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 quy định về thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam thành lập và Giám đốc Khu Quản lý đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ Công an đề xuất nhiều nội dụng sửa đổi trong Dự thảo Nghị định 168/2024. Ảnh: CỤC CSGT

Giám đốc Khu Quản lý đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 37.500.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Áp dụng các các biện pháp khắc phục hậu quả.

Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam thành lập có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 60.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Áp dụng các các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 75.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.