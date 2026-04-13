Lý do Bộ Công an đề xuất sửa Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông 13/04/2026 13:10

(PLO)- Cần sửa đổi Nghị định 168 để công nghệ hóa quản lý giao thông (camera, dữ liệu), siết mạnh kinh doanh vận tải trá hình và tăng trách nhiệm toàn diện gồm lái xe , chủ xe và doanh nghiệp…

Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, kèm cơ chế trừ và phục hồi điểm giấy phép lái xe, trình Chính phủ xem xét.

Nổi lên các hành vi như kinh doanh vận tải “trá hình”

Theo Bộ Công an, việc sửa đổi nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; đồng thời bảo đảm đồng bộ với các luật mới được sửa đổi, bổ sung năm 2025 liên quan đến xử lý vi phạm hành chính và trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ 1-7-2026.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP "nhắm" trực diện vào tình trạng “xe dù, bến cóc”, vận tải trá hình.

Thực tiễn hơn một năm triển khai Nghị định 168 cho thấy hiệu quả rõ rệt: lực lượng chức năng đã xử lý hơn 3,3 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 6.727 tỉ đồng; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên các hành vi như kinh doanh vận tải “trá hình”, xe quá kích thước, vi phạm quy định nhưng chưa có chế tài đầy đủ.

Bên cạnh đó, từ 1-3-2025, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe, song còn thiếu quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt đối với một số hành vi liên quan.

Dự thảo Nghị định hướng tới hoàn thiện khung pháp lý, khắc phục chồng chéo, bất cập; tạo thuận lợi trong áp dụng pháp luật, nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, siết chặt kỷ cương chấp hành pháp luật, nhất là đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

Việc xây dựng bảo đảm phù hợp Hiến pháp và các luật liên quan, thống nhất với hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch.

Theo Bộ Công an: “Việc xây dựng Nghị định hướng tới siết chặt kỷ cương trong chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhất là đối với tổ chức, cá nhân và người điều khiển xe kinh doanh vận tải”.

Dự thảo bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt hành chính đối với một số chức danh để phù hợp với Nghị định 189/2025 về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Công an đã tổ chức sơ kết thi hành Nghị định 168, rà soát các quy định liên quan; thành lập Tổ soạn thảo với sự tham gia của các bộ, ngành; tổ chức lấy ý kiến, đánh giá tác động, trong đó chú trọng nội dung phân cấp, thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ.

Lần đầu siết mạnh trách nhiệm an toàn cho trẻ em

Đáng chú ý, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có nhiều điểm mới đáng chú ý, tập trung vào siết chặt quản lý, bổ sung chế tài và đẩy mạnh công nghệ. Đó là bổ sung bắt buộc lắp thiết bị: giám sát hành trình, camera lái xe, camera khoang hành khách; đồng thời buộc truyền dẫn, lưu trữ dữ liệu (Điều 1). Mở rộng xử phạt khi: Thiết bị không hoạt động; không có dữ liệu hoặc làm sai lệch dữ liệu.

Cán bộ CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Điểm mới nữa là lần đầu siết mạnh trách nhiệm an toàn cho trẻ em trên ô tô cá nhân; tăng bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông. Quy định rõ: Cấm chở trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m ngồi ghế trước. Bắt buộc dùng thiết bị an toàn phù hợp (ghế trẻ em).

Đồng thời, xử lý mạnh xe “trá hình”, kinh doanh vận tải trái phép, nhắm trực diện vào tình trạng “xe dù, bến cóc”, vận tải trá hình. Theo đó, bổ sung hành vi: Xe không kinh doanh nhưng chở khách thu tiền (phạt 12–14 triệu, trừ 6 điểm GPLX); Xe chở hàng thu tiền trái phép.

Dự thảo cũng siết chặt hoạt động xe hợp đồng, theo đó “phải có hợp đồng và danh sách hành khách (giấy hoặc điện tử)”, không được đón trả khách sai địa điểm; cấm bán vé, gom khách ngoài hợp đồng.

Bổ sung quy định mới về camera khoang hành khách là tăng giám sát an toàn và minh bạch dịch vụ. Theo đó, xe từ 8 chỗ trở lên bắt buộc có camera khoang hành khách và có lộ trình áp dụng đến 2029.

Siết quản lý biển số, đăng kiểm để tăng khả năng nhận diện, phục vụ xử phạt nguội (che, bẻ cong, làm mờ, thay đổi biển số; dùng vật liệu làm sai lệch nhận diện) và bổ sung lỗi “không dán tem kiểm định hoặc tem không đúng”.

Dự thảo cũng siết vi phạm chở hàng, xe container phòng tránh gây tai nạn nghiêm trọng và quản lý chặt thời gian lái xe để giảm nguy cơ tai nạn do mệt mỏi và bổ sung chế tài với xe cứu hộ. Đồng thời, tăng trách nhiệm của chủ xe, chủ xe bị phạt chủ xe khi “giao xe cho người vi phạm; Đưa xe không đủ thiết bị giám sát vào hoạt động”.

Dự thảo nêu hoàn thiện cơ chế trừ điểm GPLX (không trừ điểm nếu GPLX đang bị tước và quy định rõ cập nhật dữ liệu trừ điểm).

Dự thảo cũng mở rộng thẩm quyền xử phạt, đó là tăng mạnh mức phạt tiền tối đa của Công an các cấp, Chủ tịch UBND các cấp và bổ sung rõ thẩm quyền cho Cảnh sát cơ động và Cơ quan quản lý đường bộ.