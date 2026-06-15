Lý do 2 nhánh cầu vượt nút giao An Phú chưa thể thông xe trong tháng 6

Những ngày qua, trên công trường dự án nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP.HCM), các nhà thầu đang tăng tốc thi công hai nhánh cầu vượt N4 và N1.1 nhằm hoàn thiện các hạng mục trọng điểm của dự án giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết tiến độ tổng thể dự án nút giao An Phú hiện đã vượt mốc 80%.
Trong đó, nhánh cầu vượt N4 - hạng mục kết nối hướng lưu thông từ đường Đồng Văn Cống vào đường Mai Chí Thọ - đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc. Các nhà thầu đang tập trung thi công những nhịp cầu còn lại để khép kín toàn tuyến.
Theo ông Trần Hữu Tâm, Phó Ban điều hành Dự án 2 thuộc Ban Giao thông, kế hoạch ban đầu là đưa nhánh N4 vào khai thác trong tháng 6-2026. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết không thuận lợi trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công ngoài hiện trường, buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh thời gian hoàn thành sang cuối tháng 7.
Cùng thời điểm, nhánh cầu vượt N1.1 dẫn từ đường Mai Chí Thọ vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang được tăng tốc thi công để kịp đưa vào sử dụng trong cùng thời gian.
Tại công trường, các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, huy động nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cầu, lan can, bản mặt cầu và hệ thống phụ trợ.
Nhánh cầu N4 dài 478 m, rộng 9 m với hai làn xe. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ tạo hướng lưu thông trực tiếp cho các phương tiện từ đường Đồng Văn Cống rẽ phải vào Mai Chí Thọ mà không phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông như hiện nay.
Đây được xem là một trong những hạng mục quan trọng nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đặc biệt là các tuyến kết nối cảng Cát Lái, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Trước đó, nhánh cầu vượt N3 thuộc cùng gói thầu đã được đưa vào khai thác từ đầu tháng 5-2026, góp phần cải thiện khả năng lưu thông qua khu vực nút giao An Phú.
Dự án nút giao An Phú được khởi công từ năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng. Công trình được thiết kế theo mô hình giao thông ba tầng và là một trong những dự án trọng điểm nhằm giải quyết ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.