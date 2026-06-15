Lý do 2 nhánh cầu vượt nút giao An Phú chưa thể thông xe trong tháng 6 15/06/2026 18:03

(PLO)- Do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió kéo dài, kế hoạch thông xe hai nhánh cầu vượt thuộc dự án nút giao An Phú được điều chỉnh sang cuối tháng 7-2026.

Những ngày qua, trên công trường dự án nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP.HCM), các nhà thầu đang tăng tốc thi công hai nhánh cầu vượt N4 và N1.1 nhằm hoàn thiện các hạng mục trọng điểm của dự án giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Dự án xây dựng nút giao An Phú đang được tăng tốc.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết tiến độ tổng thể dự án nút giao An Phú hiện đã vượt mốc 80%.

Trong đó, nhánh cầu vượt N4 - hạng mục kết nối hướng lưu thông từ đường Đồng Văn Cống vào đường Mai Chí Thọ - đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc. Các nhà thầu đang tập trung thi công những nhịp cầu còn lại để khép kín toàn tuyến.

Theo ông Trần Hữu Tâm, Phó Ban điều hành Dự án 2 thuộc Ban Giao thông, kế hoạch ban đầu là đưa nhánh N4 vào khai thác trong tháng 6-2026. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết không thuận lợi trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công ngoài hiện trường, buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh thời gian hoàn thành sang cuối tháng 7.

Cùng thời điểm, nhánh cầu vượt N1.1 dẫn từ đường Mai Chí Thọ vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang được tăng tốc thi công để kịp đưa vào sử dụng trong cùng thời gian.

Tại công trường, các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, huy động nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cầu, lan can, bản mặt cầu và hệ thống phụ trợ.

Nhánh cầu N4 dài 478 m, rộng 9 m với hai làn xe. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ tạo hướng lưu thông trực tiếp cho các phương tiện từ đường Đồng Văn Cống rẽ phải vào Mai Chí Thọ mà không phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông như hiện nay.

Đây được xem là một trong những hạng mục quan trọng nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đặc biệt là các tuyến kết nối cảng Cát Lái, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án nút giao An Phú đang được tăng tốc thi công.

Hiện đã có nhiều hạng mục được hoàn thành.

Cầu N4 đang thi công.

Theo Ban Giao thông, tổng tiến độ toàn dự án nút giao An Phú hiện đã đạt hơn 80%.

Nhánh cầu vượt N4 có chiều dài 478m, rộng 9m với 2 làn xe, là hạng mục quan trọng thuộc dự án nút giao An Phú nhằm giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Công trường đang được huy động tối đa nhân lực, thiết bị.

Do các nhịp cầu còn lại chưa được kết nối hoàn chỉnh nên các đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành.

Các hạng mục sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn ứ hiện nay.