Làm rõ trách nhiệm việc chậm triển khai dự án cải tạo Hồ Tây hơn 30.000 tỉ đồng 15/06/2026 14:38

(PLO)- HĐND TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm chậm triển khai dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây, đồng thời lưu ý quá trình thực hiện phải bảo vệ hệ sinh thái, di sản, không làm giảm diện tích mặt nước và giá trị tự nhiên của Hồ Tây.

Sáng 15-6, tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP Hà Nội tiếp tục xem xét các nội dung thuộc lĩnh vực đô thị, trong đó có nội dung liên quan đến dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái, mặt nước

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, ông Trần Hợp Dũng - Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết, dự án đã được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư sơ bộ từ cuối tháng 1-2026 và được xác định là công trình trọng điểm cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Thành ủy.

Theo cơ quan thẩm tra, việc xem xét ban hành nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án là cần thiết nhằm sớm tổ chức triển khai, phát huy giá trị đặc biệt của khu vực Hồ Tây.

Tuy nhiên, sau gần 5 tháng được thông qua chủ trương sơ bộ, đơn vị đề xuất đầu tư vẫn chưa tổ chức khởi công dự án, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đối với nhóm dự án cấp bách.

Vì vậy, Ban Đô thị đề nghị TP chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, cá nhân liên quan, đồng thời tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý dự án có phạm vi tác động lớn đến hệ sinh thái Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, các di tích lịch sử, cảnh quan ven hồ, hoạt động du lịch, dịch vụ và đời sống người dân khu vực xung quanh.

HĐND TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc chậm triển khai dự án cải tạo Hồ Tây với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỉ đồng.

Cơ quan thẩm tra yêu cầu nhà đầu tư phải đánh giá đầy đủ các yếu tố môi trường, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải phù hợp, có giải pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái tự nhiên.

Đặc biệt, Ban Đô thị đề nghị khảo sát hiện trạng các di tích chịu ảnh hưởng bởi dự án, xây dựng phương án bảo tồn hệ thống di sản văn hóa, lịch sử quanh Hồ Tây. Đồng thời, cần đánh giá giá trị di sản văn hóa phi vật thể để có giải pháp bảo vệ, phát huy gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Nhấn mạnh Hồ Tây là không gian mặt nước có giá trị đặc biệt về cảnh quan, sinh thái và văn hóa tâm linh của Thủ đô, cơ quan thẩm tra đề nghị UBND TP Hà Nội làm rõ tác động của dự án đối với môi trường, cảnh quan đô thị và cộng đồng dân cư, từ đó đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đáng chú ý, cơ quan thẩm tra kiến nghị nghiên cứu phương án đầu tư theo hướng không xâm lấn, không làm giảm diện tích mặt nước, thể tích lòng hồ và các ao hiện hữu; bảo đảm giữ nguyên các yếu tố gốc về cảnh quan, sinh thái của Hồ Tây.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cần xác định rõ cơ chế quản lý, khai thác, bảo vệ các tài sản công hình thành sau đầu tư; phân định trách nhiệm của các cơ quan quản lý đối với mặt nước Hồ Tây, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận không gian công cộng của người dân.

Mở rộng 1 số đoạn đường ven hồ Tây

Trước đó, ngày 12-6, UBND TP Hà Nội có tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Thủ đô; khai thác hiệu quả các giá trị về cảnh quan, lịch sử, văn hóa, sinh thái của Hồ Tây gắn với khu phố cổ, khu phố cũ và không gian sông Hồng.

Theo tờ trình, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 567 ha, trong đó giữ nguyên hiện trạng diện tích mặt nước Hồ Tây hơn 520 ha, diện tích đất hơn 46 ha (bao gồm cả các hồ nhỏ khác).

Các hạng mục chính gồm cải tạo, chỉnh trang khoảng 13,5 km đường ven Hồ Tây; nghiên cứu mở rộng một số đoạn lên 21 m. Việc mở rộng tuyến không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu, đồng thời phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường và bố trí hệ thống thu gom, ngăn chặn rác thải dưới lòng hồ.

Dự án cũng dự kiến xây dựng quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ, cầu cảnh quan, bến thuyền Hồ Tây, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và các công trình bảo vệ môi trường.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 30.000 tỉ đồng. Nhà đầu tư đề xuất là Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời. Dự án được thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.

Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2030. Giai đoạn 1 từ quý III-2026 đến quý IV-2028 tập trung cải tạo các tuyến đường, thi công các hạng mục cảnh quan; riêng đoạn Quảng An hoàn thành vào quý III-2027. Giai đoạn 2 từ quý I-2027 đến quý IV-2030 sẽ triển khai đồng bộ các công trình, cảnh quan, công viên theo quy hoạch.