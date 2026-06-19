TP.HCM chuẩn bị miễn vé xe buýt, MultiGo đóng vai trò nền tảng kết nối 19/06/2026 13:44

(PLO)- Ứng dụng MultiGo tích hợp nhiều loại hình giao thông công cộng trên cùng một nền tảng để triển khai hệ thống vé điện tử và thanh toán không tiền mặt tại TP.HCM.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng - Sở Xây dựng cho biết ứng dụng MultiGo được đưa vào vận hành từ tháng 4-2025, tích hợp nhiều loại hình giao thông công cộng trên cùng một nền tảng. Đây là công cụ hỗ trợ triển khai hệ thống vé điện tử và thanh toán không tiền mặt tại TP.HCM.

Đáng chú ý, từ tháng 7-2026 TP.HCM sẽ bắt đầu triển khai miễn phí vé xe buýt cho người dân.

Ứng dụng tích hợp xe buýt, metro, buýt đường sông, xe đạp công cộng

Trung tâm cho biết MultiGo là ứng dụng giao thông công cộng chính thức của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, triển khai trên nền tảng Android và iOS. Đến nay, ứng dụng đạt hơn 254.000 lượt tải.

Đặc biệt, ứng dụng MultiGo tích hợp dữ liệu của toàn bộ hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn TP.HCM gồm xe buýt, metro, buýt đường sông và xe đạp công cộng. Người dân có thể tra cứu thông tin về lộ trình, thời gian hoạt động, vị trí trạm dừng, giá vé và lựa chọn phương án di chuyển phù hợp trên cùng một nền tảng.

Ứng dụng tích hợp xe buýt, metro, buýt đường sông và xe đạp công cộng.

Thông qua tính năng tìm đường thông minh, hành khách chỉ cần nhập điểm đi và điểm đến, ứng dụng sẽ đề xuất lộ trình tối ưu, điểm lên xuống phù hợp, thời gian dự kiến phương tiện đến trạm.

Trung tâm cho biết thông qua ứng dụng, hành khách có thể thực hiện thanh toán không tiền mặt, đây là một trong những tính năng trọng tâm của MultiGo. Từ đó, nâng cao chất lượng phục vụ và hiện đại hóa hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Ứng dụng còn triển khai tính năng định danh sinh viên thông qua kết nối với các trường đại học và hỗ trợ định danh hành khách bằng thẻ ngân hàng.

"Đây là bước đi quan trọng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu người dùng, phục vụ công tác quản lý, phân tích nhu cầu đi lại, triển khai chính sách trợ giá" - đại diện Trung tâm thông tin.

TP.HCM dự kiến miễn vé xe buýt trong 6 tháng cuối năm

Trung tâm cũng cho biết mới đây, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP xem xét chính sách miễn vé đối với hành khách đi 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ tháng 7 đến hết năm 2026. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 665 tỉ đồng.

Theo phương án đề xuất, từ tháng 7 đến hết tháng 9, toàn bộ hành khách đi các tuyến xe buýt thuộc diện áp dụng sẽ được miễn phí mà không cần quét thẻ hoặc thực hiện định danh.

Từ tháng 7, TP.HCM sẽ miễn phí vé xe buýt cho người dân.

Trong thời gian này, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và hệ thống vé điện tử trên toàn mạng lưới. Hoạt động vận tải được giám sát thông qua GPS, camera và các nền tảng quản lý nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Từ tháng 10-2026 đến hết năm, hành khách tiếp tục được miễn vé nhưng phải xác thực bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản VNeID, ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử khác được tích hợp với hệ thống vé. Yêu cầu định danh được áp dụng đối với tất cả hành khách đi xe buýt. Dữ liệu ghi nhận trên hệ thống sẽ là căn cứ để TP thanh toán cho đơn vị vận tải theo số lượt khách thực tế.

Ông Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết Trung tâm sẽ thông tin kịp thời, thống nhất để người dân biết rõ chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt.

Trong đó, tập trung làm rõ tuyến nào được áp dụng, tuyến nào không áp dụng, thời gian thực hiện, cách đi xe buýt trong từng giai đoạn, cách xác thực định danh từ tháng 10-2026.

Cụ thể, trong tháng 6 Trung tâm sẽ tiến hành công bố thông tin chính sách, phạm vi áp dụng, danh mục tuyến, thời gian thực hiện; chuẩn bị điều kiện vận hành, công nghệ, nhân sự, hướng dẫn lái xe, nhân viên phục vụ.

Tháng 7 và tháng 8 sẽ vận động người dân đi thử xe buýt; Hướng dẫn cách tìm tuyến, tra cứu lộ trình, kết nối metro, sử dụng MultiGo và phản ánh chất lượng dịch vụ.

Trong tháng 9 và tháng 10 sẽ chuyển từ vận động đi thử sang khuyến khích đi thường xuyên. Đặc biệt sẽ tuyên truyền người dân hiểu về phương án xác thực định danh từ tháng 10-2026.