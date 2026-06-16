‘Đổi gió’ tại Phú Quốc, trốn nóng đô thị 16/06/2026 16:05

(PLO)- Giữa những ngày hè oi nóng, khi nhịp sống đô thị trở nên ngột ngạt bởi nắng gắt, khói bụi và áp lực thường nhật, Phú Quốc trở thành lựa chọn được nhiều gia đình tìm đến để “đổi gió”.

Thời tiết biển mát lành, không gian trong trẻo cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng - vui chơi ngày càng hoàn thiện tại Nam đảo giúp mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tìm thấy niềm vui riêng trong kỳ nghỉ.

Đến biển xanh đảo Ngọc, trốn nắng nóng đô thị

Những ngày giữa tháng 6, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, nắng nóng kéo dài khiến không khí thêm bức bối. Mật độ giao thông cao, khói bụi và nhịp sống dồn dập khiến nhiều người càng thèm cảm giác được bước ra khỏi thành phố, thả mình trong làn nước mát, hít hà mùi gió biển và thu vào mắt màu xanh dịu lành của thiên nhiên.

Phú Quốc là điểm đến lý tưởng được nhiều gia đình yêu thích. Ảnh: New World Phu Quoc.

Và Phú Quốc trở thành điểm đến phù hợp cho các gia đình muốn tìm một kỳ nghỉ vừa thư giãn, vừa thuận tiện. Khác với cảm giác oi nồng nơi phố thị, thời tiết tại đảo Ngọc vào mùa hè thường dao động khoảng 25-31 độ C. Gió biển, không gian mở giúp bầu không khí nơi đây dễ chịu, khoáng đạt.

Đặc biệt, theo các nền tảng theo dõi chất lượng không khí, một số khu vực ven biển tại Nam đảo Phú Quốc thường ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt. Đây là yếu tố được nhiều du khách quan tâm trong những năm gần đây, khi nhu cầu du lịch không dừng lại ở vui chơi, khám phá mà còn hướng đến nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe và tái tạo năng lượng.

Vẻ đẹp thiên nhiên ưu ái của Bãi Kem – Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh – thu hút đông đảo du khách hàng năm (Ảnh: Fabl Belek).

Bên cạnh khí hậu dễ chịu, Phú Quốc còn sở hữu những bãi biển đẹp nổi tiếng của Đông Nam Á với làn nước xanh ngọc, bờ cát trắng mịn và khung cảnh thiên nhiên còn nhiều nét nguyên sơ. Trong số đó, Bãi Kem luôn nằm trong nhóm điểm đến được du khách yêu thích nhất tại Nam đảo.

Nằm ở phía Nam Phú Quốc, Bãi Kem gây ấn tượng bởi đường cong hình cánh cung mềm mại ôm lấy làn nước trong xanh. Cát trắng mịn, sóng nhẹ, biển êm, phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Vào buổi sáng, nắng vàng trải nhẹ trên mặt biển, gió từ đại dương thổi vào mang theo cảm giác khoan khoái, khác hẳn sự hầm hập những ngày hè trong thành phố.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng sang trọng và đẳng cấp tại Nam đảo mang tới cho các gia đình nhiều lựa chọn phù hợp.

Hơn nữa, nơi đây còn sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng - ẩm thực - vui chơi được đầu tư bài bản. Du khách có thể lựa chọn lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng ven biển như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort hay Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay. Mỗi khu nghỉ mang một phong cách riêng, từ không gian nghỉ dưỡng sang trọng, biệt thự hồ bơi riêng phù hợp với gia đình đa thế hệ, đến căn hộ nghỉ dưỡng tiện nghi dành cho nhóm bạn hoặc các gia đình trẻ.

Sôi động với đa dạng trải nghiệm từ sáng tới đêm

Ngoài thiên nhiên mê đắm, mùa hè tại Phú Quốc còn hấp dẫn nhờ hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, giúp hành trình nghỉ dưỡng của các gia đình không quá phụ thuộc vào thời tiết. Đây cũng là lý do Nam đảo ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn cho kỳ nghỉ hè, đặc biệt là các gia đình đa thế hệ.

Tuyến cáp treo ba dây kỷ lục dài nhất thế giới là trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi tới Nam đảo Phú Quốc.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích là tuyến cáp treo Hòn Thơm ba dây dài nhất thế giới. Từ cabin cáp treo, du khách có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh biển trời Nam đảo với những hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa làn nước xanh biếc. Với người cao tuổi, đây là cách nhẹ nhàng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên mà không cần di chuyển quá nhiều. Trong khi đó, trẻ nhỏ sẽ hào hứng với cảm giác được “bay giữa biển trời”.

Sau hành trình cáp treo, các thành viên nhỏ tuổi và thanh thiếu niên có thể thỏa sức giải nhiệt tại công viên nước Aquatopia cùng nhiều trò chơi nhẹ nhàng dành cho trẻ nhỏ hay các đường trượt cảm giác mạnh.

Santo Beach Club – tọa độ check-in với view biển xanh thu trọn chân trời du khách không nên bỏ lỡ.

Với những ai muốn thong thả ngắm nhìn biển trời Phú Quốc, Santo Beach Club là điểm dừng chân lý tưởng. Chỉ cần một chuyến buggy ngắn, du khách đã có thể thả mình giữa không gian mở khoáng đạt, thưởng thức ẩm thực, cocktail và chiêm ngưỡng khoảnh khắc mặt trời dần khuất sau đường chân trời, nhuộm vàng mặt biển trước hai hồ bơi vô cực đẹp như một thước phim điện ảnh.

Khi chiều xuống, hành trình tại Nam đảo tiếp tục mở ra những trải nghiệm giàu cảm xúc. Du khách có thể dạo chơi tại Thị trấn Hoàng hôn (Sunset Town), ngắm hoàng hôn trên Cầu Hôn, thưởng thức ẩm thực ven biển, dạo chơi khu phố mua sắm và check-in phố đêm sầm uất Sunset Bazaar hay chợ đêm Vui-Fest - thiên đường ẩm thực với hàng trăm món hải sản tươi ngon, món ăn vặt ba miền và ẩm thực quốc tế đa dạng.

Những màn pháo hoa rực rỡ đã làm nên thương hiệu “hòn đảo 365 ngày pháo hoa” của Phú Quốc.

Đặc biệt, từ đây, cả gia đình có thể vừa nhâm nhi đồ ăn, vừa thưởng thức trọn 2 màn pháo hoa đỉnh cao thắp sáng bầu trời đêm Nam đảo, thưởng lãm các chương trình nghệ thuật đa phương tiện hàng đầu thế giới như Symphony of The Sea và Kiss of The Sea. Nhờ đó, kỳ nghỉ ở Phú Quốc được bổ sung thêm những khoảnh khắc đáng nhớ cho cả gia đình.

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, để có kỳ nghỉ thoải mái tại Phú Quốc vào mùa hè, các gia đình nên ưu tiên hoạt động ngoài trời vào buổi sáng sớm và chiều muộn. Khoảng thời gian giữa ngày có thể dành cho nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng, trải nghiệm spa, dùng bữa trong nhà hàng, vui chơi tại công viên nước hoặc các không gian trong nhà.

Việc lựa chọn nơi lưu trú đóng vai trò quan trọng. Với các gia đình muốn tiết kiệm thời gian di chuyển, khu vực Bãi Kem và Nam đảo là gợi ý phù hợp nhờ hệ sinh thái khép kín, hội tụ biển xanh, nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực, mua sắm và các chương trình nghệ thuật trong cùng một hành trình. Thay vì phải liên tục thay đổi điểm đến, du khách có thể linh hoạt sắp xếp lịch trình theo sức khỏe, thời tiết và nhu cầu của từng thành viên.