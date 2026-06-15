Bộ Xây dựng yêu cầu tính kỹ bài toán đầu tư đường sắt TP.HCM - Cần Thơ 15/06/2026 10:40

(PLO)- Bộ Xây dựng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, trong đó làm rõ nhu cầu vận tải, phát triển đô thị dọc tuyến và đa dạng nguồn vốn nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, đây là dự án hạ tầng có quy mô lớn, đi qua khu vực có điều kiện địa chất yếu và sẽ tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, quá trình chuẩn bị đầu tư phải được nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả sử dụng vốn.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan chuyên môn để hoàn thiện hồ sơ.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu tiếp tục bổ sung cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và các số liệu dẫn chứng có nguồn trích dẫn cụ thể nhằm làm rõ sự cần thiết đầu tư tuyến đường sắt này.

Dự án đường sắt TP.HCM đến Cần Thơ dự kiến sẽ khởi công vào năm 2028 và hoàn thành vào năm 2035. Ảnh sử dụng công nghệ AI

Với nội dung dự báo nhu cầu vận tải, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao làm việc cụ thể với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để cập nhật số liệu thực tế về lượng hành khách và hàng hóa lưu thông trên hành lang TP.HCM - Cần Thơ.

Bộ Xây dựng yêu cầu phần dự báo phải phân tích rõ khả năng thu hút của đường sắt so với các loại hình vận tải hiện hữu, đồng thời làm rõ việc phân chia thị phần giữa đường sắt với đường bộ và đường thủy nội địa.

Một nội dung đáng chú ý khác là nghiên cứu phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) dọc tuyến.

Theo chỉ đạo, báo cáo cần xác định rõ quỹ đất khu vực lân cận các nhà ga để khai thác phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics nhằm tạo thêm nguồn lực cho dự án.

Về giải pháp kỹ thuật, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương phân kỳ đầu tư giai đoạn đầu theo quy mô đường đơn. Tuy nhiên, việc tính toán phải bảo đảm tiết kiệm và tránh tình trạng khi đầu tư mở rộng ở giai đoạn sau làm gián đoạn hoạt động khai thác.

Do tuyến đi qua khu vực nền đất yếu đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu nghiên cứu giải pháp xử lý nền nhằm bảo đảm ổn định lâu dài, hạn chế nguy cơ lún và bảo đảm an toàn chạy tàu.

Đối với nguồn vốn, Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu nhiều phương án đầu tư khác nhau, kết hợp giữa đầu tư công và phương thức đối tác công tư (PPP) nhằm tăng khả năng triển khai dự án.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và đơn vị tư vấn được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Bộ Xây dựng trong tháng 7 tới.

Trước đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã báo cáo Bộ Xây dựng phương án nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

Theo đề xuất, tuyến có điểm đầu tại ga An Bình (phường Dĩ An, TP.HCM), điểm cuối tại ga Cần Thơ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), tổng chiều dài khoảng 175,2 km.

Tuyến đi qua năm địa phương gồm TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Đây là tuyến đường sắt vận chuyển hỗn hợp, khai thác cả hành khách và hàng hóa.

Giai đoạn đầu, dự án được đề xuất đầu tư theo quy mô đường đơn, sử dụng khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm; các giai đoạn sau sẽ hoàn thiện thành đường đôi theo quy hoạch.

Toàn tuyến dự kiến xây dựng 12 nhà ga cùng ba khu depot tại An Bình, Tân Kiên và Cần Thơ phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành.

Theo thiết kế sơ bộ, tốc độ khai thác tối đa của tàu khách đạt 160 km/h, tàu hàng đạt 120 km/h.

Đáng chú ý, phương án nghiên cứu cho thấy hơn một nửa chiều dài tuyến sẽ đi trên cầu nhằm giảm giao cắt với đường bộ và nâng cao khả năng khai thác ổn định.