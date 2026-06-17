Thanh tra toàn diện dự án làm đường khiến hàng loạt nhà dân ở Đồng Nai bị chênh vênh bên mép 'vực' 17/06/2026 12:14

Ngày 17- 6, Thanh tra thành phố Đồng Nai đã ban hành văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai (BQLDA) thực hiện báo cáo, cung cấp hồ sơ và tài liệu liên quan để phục vụ công tác thanh tra toàn diện dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753.

Theo công văn của Thanh tra thành phố Đồng Nai, yêu cầu BQLDA thực hiện chức năng năng, nhiệm vụ và quyền hạn, đơn vị phải rà soát, báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác thanh tra.

Nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu khi làm đường ĐT.753. Ảnh: VH.

Bên cạnh đó, Ban QLDA cần báo cáo giải trình bằng văn bản và tài liệu chứng minh cho 3 nội dung trọng tâm như sự biến động cơ cấu vốn, 4 gói thầu thi công xây lắp về bảo lãnh tạm ứng và khối lượng thực tế và giá trị đã thanh toán tính đến thời điểm tạm dừng thi công ngày 4-3.

Như PLO đưa tin, dự án nâng cấp, mở rộng đường được phê duyệt vào cuối năm 2023, có chiều dài khoảng 13 km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước (TP.Đồng Nai). Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp (gồm XL01, XL02, XL03 và XL04) với tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Trong quá trình hạ cốt nền đường đoạn thuộc gói thầu XL04 có 8 nhà dân ven đường bị ảnh hưởng do độ cao chênh lệch đến 5-10 m, nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực đơn vị lấy đất hạ cốt nền khiến 8 nhà dân bỗng nhiên nằm trên mép vực sâu. Ảnh: VH.

Sau khi báo chí phản ánh, Thường trực Thành ủy Đồng Nai yêu cầu kiểm tra, xử lý. Lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, xử lý.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tháng 12-2023, dự án đường tỉnh ĐT.753 được UBND tỉnh Bình Phước (nay là thành phố Đồng Nai) phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai và được Sở Xây dựng thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt thiết kế xây dựng.

Ngày 19-11-2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (cũ) tổ chức khởi công 4 gói thầu của dự án. Trong quá trình thực hiện gói thầu XL04, Ban Quản lý dự án đã tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu với vận tốc thiết kế 80km/h.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, với nội dung này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện.

Ban QLDA chủ trì, phối hợp UBND xã Tân Lợi tổ chức cuộc họp xin lỗi người dân bị ảnh hưởng, công khai các hạn chế trong quá trình thi công dự án. Đồng thời, chủ đầu tư khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật tại khu vực hạ cốt nền đảm bảo an toàn giao thông và an toàn cho các hộ dân sinh sống xung quanh, tránh nguy cơ sạt lở.

Các hộ bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ 6 triệu/hộ/tháng trong thời gian 6 tháng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.