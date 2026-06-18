Thành phố Đồng Nai sẽ ‘giải cứu’ các điểm ngập nước 18/06/2026 19:53

(PLO)- UBND thành phố Đồng Nai có kế hoạch thực hiện khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn trên địa bàn.

Ngày 18 - 6, UBND thành phố Đồng Nai ban hành kế hoạch thực hiện khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn trên địa bàn thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-203

Theo đó, trong thời gian qua, việc đầu tư các hệ thống thoát chống ngập chưa được chú trọng nhiều, việc chống ngập vẫn đang là vấn nhức nhối, cần tiếp tục quan tâm, thực hiện đồng bộ.

Quốc lộ 51 thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn. Ảnh: VH.

Khi mưa lớn trên địa bàn thành phố các năm gần đây cho thấy việc ngập nước không chỉ diễn ra ở đô thị, mà còn xảy ra ở nhiều khu vực nông thôn.

Do đó, công tác chống ngập cần phải được theo dõi, đôn đốc và có giải pháp xử lý kịp thời trên phạm vi toàn thành phố.

Bên cạnh đó tình trạng chất thải sinh hoạt chưa được thu gom triệt để làm bít các cửa thu nước, cửa mương, hố ga, tắc nghẽn cống, mương thoát nước. Một số điểm tập kết rác gần khu vực tụ thủy dẫn đến khi mưa lớn rác bị cuốn vào các hố gà khiến nhiều tuyến đường bị ngập.

Vì vậy, UBND thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về trách nhiệm bảo vệ hệ thống thoát nước, không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy, đầu tư, nâng cấp hệ thống cống, mương thoát nước, thường xuyên tổ chức nạo vét, duy tu, bảo trì hệ thống cống, mương thoát nước.

Các sở, ban ngành; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố; các chủ đầu tư dự án tiêu thoát nước, chống ngập và các đơn vị liên quan cần chú trọng và chủ động hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, coi công tác chống ngập là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, vấn đề cần đặc biệt quan tâm.

UBND thành phố Đồng Nai cũng giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tham mưu UBND thành phố về chủ trương đầu tư, khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn xây dựng hệ thống thoát nước, công trình chống ngập theo quy định.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, hiện trên địa bàn thành phố còn 19 điểm ngập đang tiếp tục xử lý, trong đó có nhiều điểm ngập sâu khi trời mưa như khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan, tại phường Long Hưng, Long Bình, Phước Tân, điểm ngập cục bộ trên Quốc lộ 51 (phường Long Hưng), khu vực cầu Đồng Khởi (phường Trảng Dài), Nhánh suối Săn Máu, đường Nguyễn Phúc Chu (phường Trảng Dài), điểm cầu Xóm Mai (thuộc phường Trảng Dài, Hố Nai và Long Bình), điểm ngập khu vực Bệnh viện Thánh Tâm trên xa Lộ Hà Nội…