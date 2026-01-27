Hà Nội mở rộng 11,5 km đường quanh hồ Tây 27/01/2026 14:06

(PLO)- HĐND TP Hà Nội vừa đồng ý việc mở rộng và cải tạo hơn 11,5 km đường quanh hồ Tây với mặt cắt tối đa lên tới 24 m.

Sáng 27-1, tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP Hà Nội đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự án có quy mô thực hiện khoảng hơn 575 ha, trong đó diện tích mặt nước hồ Tây gần 521 ha và được giữ nguyên hiện trạng. Phạm vi nghiên cứu dự án bao gồm toàn bộ hồ Tây, được giới hạn bởi 14 tuyến đường phố như Thanh Niên, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Quảng Bá, Quảng An, Từ Hoa, Yên Hoa...

Trong quá trình triển khai, TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh, mở rộng và cải tạo hơn 11,5 km chiều dài của 6 đoạn tuyến phố xung quanh hồ Tây, gồm: Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An và Quảng Bá.

Theo quy hoạch phân khu A6, các tuyến đường này sẽ được điều chỉnh mở rộng mặt cắt ngang từ 8,5 – 9,5 m hiện nay lên 21 – 24 m. Cụ thể, mỗi bên đường rộng 7 m, dải phân cách giữa rộng 2 m; vỉa hè phía khu dân cư hiện trạng từ 1 – 3 m và vỉa hè phía hồ rộng 5 m.

Đối với những đoạn đi qua khu vực vườn hoa hiện trạng, phương án thiết kế được điều chỉnh theo hướng bảo đảm phần đường xe chạy 7 m mỗi bên và vỉa hè phía hồ rộng 5 m, nhằm giữ lại tối đa diện tích cây xanh, hạn chế tác động đến cảnh quan.

Riêng một số tuyến như đường Thanh Niên và phố Quảng Khánh sẽ giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, chỉ cải tạo vỉa hè, vườn hoa và công viên. Các tuyến Từ Hoa, Yên Hoa và Lạc Long Quân cũng không mở rộng mặt cắt giao thông mà tập trung chỉnh trang vỉa hè.

Hà Nội sẽ cải tạo, mở rộng 11,5 km đường ven hồ Tây với mặt cắt tối đa lên tới 24 m.

Cùng với hệ thống giao thông, dự án dự kiến đầu tư 27 sàn ngắm cảnh xung quanh hồ Tây; xây dựng hai quảng trường nổi mang tên Văn Cao và bến Kim Ngưu. Ngoài ra, sẽ bố trí cầu Nhật Chiêu và cầu Sâm Cầm với bề rộng trung bình khoảng 10 m; đầu tư sáu bến thuyền gồm ba bến chính và ba bến phụ.

Quỹ đất xung quanh hồ sẽ được khai thác để xây dựng các công trình công cộng và dịch vụ như công viên bốn mùa hoa, Công viên Đầm Đông, vườn hoa Bến Chùm, ao Thủy Sứ; các công trình thương mại – dịch vụ, bãi đỗ xe ngầm, hệ thống chiếu sáng cảnh quan và các hạng mục bảo vệ môi trường.

Theo UBND TP Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng hơn 30.000 tỉ đồng, phấn đấu hoàn thành vào năm 2030. Trong đó, dự án thành phần khởi công đầu tiên là cải tạo, mở rộng tuyến đường Quảng An (từ Phủ Tây Hồ đến phố Từ Hoa, quận Tây Hồ) với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng, triển khai từ quý I-2026 đến quý II-2027.

Thẩm tra nội dung này, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP rà soát kỹ các công trình di tích, di sản văn hóa trong phạm vi dự án để có phương án bảo vệ, phát huy giá trị theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Đồng thời, dự án cần bảo đảm không xâm lấn, không làm giảm diện tích mặt hồ, ao hiện trạng; giữ nguyên các yếu tố gốc về cảnh quan, sinh thái và môi trường hồ Tây. Ban Đô thị cũng yêu cầu bổ sung thống kê sơ bộ nhu cầu tái định cư, làm rõ phương pháp xác định và kiểm soát chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đánh giá tác động đến đời sống dân sinh, kinh tế – xã hội khu vực.

Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội, có vai trò đặc biệt về cảnh quan, sinh thái và văn hóa. Khu vực quanh hồ hiện có 22 di tích lịch sử – văn hóa được xếp hạng cùng nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, sen Quảng An…