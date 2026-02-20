Từ 1-3, đi cao tốc Bắc - Nam bắt đầu trả phí, ô tô phải đạt chuẩn khí thải mới 20/02/2026 10:47

(PLO)- Cục Đường bộ sẽ thu phí nhiều dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc – Nam; ngành đăng kiểm triển khai quy chuẩn khí thải mới.

Từ ngày 1-3, Cục Đường bộ dự kiến tổ chức thu phí năm dự án thành phần thuộc đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Cùng thời điểm, quy định mới về kiểm định khí thải ô tô chính thức được áp dụng trên toàn quốc.

Thu phí năm dự án cao tốc Bắc - Nam

Cục Đường bộ dự kiến thu phí trước đối với năm dự án thành phần do Nhà nước đầu tư, gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Đây đều là các dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (2017-2020), đã được đưa vào khai thác từ tháng 4-2024.

Mức phí trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được chia thành 2 mức, mức 1 dành cho các dự án thành phần đạt chuẩn cao tốc, mức 2 dành cho các đoạn chưa đạt chuẩn cao tốc. Ảnh: V.LONG

Mức phí được áp dụng là 900 đồng/PCU (xe con)/km đối với bốn đoạn tuyến. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thu 1.300 đồng/PCU/km do đã được đầu tư hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp.

Hiện nay, các dự án đang được vận hành thử hệ thống thu phí. Chủ đầu tư đánh giá hiệu quả vận hành, các chỉ số kỹ thuật (KPI) của hệ thống trước khi thu chính thức.

Cục Đường bộ đang đề nghị các Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại; đồng thời khắc phục tồn tại, hoàn tất thủ tục pháp lý, nghiệm thu công trình, bàn giao tài sản.

Nhà nước sẽ tiến hành thu phí một số dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: V.LONG

Các đơn vị cũng được giao hoàn thiện quy trình vận hành, bảo trì và xác định thời điểm bàn giao cụ thể, bảo đảm đủ điều kiện thu phí theo kế hoạch.

Liên quan đến trạm dừng nghỉ, đây là một trong những điều kiện quan trọng để tổ chức thu phí chính thức. Tuy nhiên, nhiều trạm hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Cục Đường bộ đang đốc thúc các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành để kịp tiến độ từ ngày 1-3.

Áp dụng quy chuẩn khí thải mới

Theo quyết định 43/2025 của Thủ tướng, lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với ô tô tham gia giao thông đường bộ bắt đầu được triển khai từ ngày 1-3

Mức khí thải được xác định theo năm sản xuất của xe.

Cụ thể, mức 1 áp dụng với xe sản xuất trước năm 1999. Mức 2 áp dụng với xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016. Mức 3 áp dụng với xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021. Mức 4 áp dụng với xe sản xuất từ năm 2022.

Từ ngày 1-1-2027, ô tô sản xuất giai đoạn 2017-2021 lưu hành tại Hà Nội, TP.HCM phải đáp ứng mức 4. Từ ngày 1-1-2028, xe sản xuất từ năm 2022 lưu hành tại hai đô thị này phải đạt mức 5.

Từ 1-3, việc kiểm định khí thải sẽ được siết chặt hơn. Ảnh: V.LONG

Từ ngày 1-1-2029, tất cả ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng khí thải từ mức 2 trở lên. Đến ngày 1-1-2032, xe sản xuất từ năm 2022 sẽ áp dụng mức 5 trên phạm vi cả nước.

Theo đại diện Cục Đăng kiểm, phương tiện phải đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng với nhóm năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

Từ ngày 1-3, các cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc sẽ thực hiện kiểm định khí thải theo quy trình và phương pháp mới. Quy trình được đánh giá chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn nhằm bảo đảm kết quả chính xác, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Trước thay đổi này, Cục Đăng kiểm khuyến nghị chủ phương tiện chủ động bảo dưỡng xe trước khi đưa đi kiểm định. Việc thay dầu, thay lọc gió, vệ sinh kim phun, buồng đốt, kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy… giúp động cơ vận hành hiệu quả, hệ thống xử lý khí thải hoạt động đúng thiết kế.

Ngoài ra, chủ xe nên sử dụng nhiên liệu bảo đảm chất lượng để tối ưu quá trình đốt cháy, hạn chế phát thải.

“Việc chủ động bảo dưỡng không chỉ giúp xe đạt yêu cầu kiểm định, tránh phải kiểm định lại gây tốn thời gian và chi phí, mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí…”- lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho hay.

Cũng từ ngày 1-3, các cơ sở đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho phương tiện đạt yêu cầu, thay vì cấp bản giấy. Chủ xe có thể tra cứu, lưu trữ hoặc in giấy chứng nhận khi cần thông qua trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm.

Trường hợp có nhu cầu cấp bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe. Việc này không sử dụng phôi ấn chỉ như trước.