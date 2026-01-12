Thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam từ tháng 2-2026 12/01/2026 18:19

(PLO)- Dự kiến trong tháng 2-2026, năm dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam do Nhà nước đầu tư sẽ chính thức được thu phí.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ cùng các ban quản lý dự án đang tổ chức chạy thử nghiệm và đánh giá hiệu năng vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) tại các dự án đường cao tốc Bắc - Nam do Nhà nước đầu tư.

Các dự án đang triển khai thử nghiệm gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đã lâu nhưng chưa thu phí do phải đầu tư nhiều hạng mục đi kèm. Ảnh: V.LONG

Theo các Ban Quản lý dự án, trong quá trình chạy thử sẽ thực hiện các bước đánh giá, báo cáo kết quả kiểm tra. Đồng thời, các đơn vị đề xuất thời điểm triển khai thu phí chính thức đối với từng dự án thành phần, gửi cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

Về thời điểm thu phí chính thức, lãnh đạo Cục Đường bộ cho biết việc triển khai thu phí trên các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư dự kiến thực hiện vào cuối tháng 2 tới đây.

Trước đó, Bộ Xây dựng phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc -Nam.

Mức thu phí trên đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: V.LONG

Theo đề án, các đoạn tuyến thực hiện thu phí gồm: Mai Sơn – quốc lộ 45; quốc lộ 45 – Nghi Sơn; Nghi Sơn – Diễn Châu; Vĩnh Hảo – Phan Thiết; Phan Thiết – Dầu Giây; Bãi Vọt – Hàm Nghi; Hàm Nghi – Vũng Áng; Vũng Áng – Bùng; Bùng – Vạn Ninh; Vạn Ninh – Cam Lộ; Hòa Liên – Túy Loan; Quảng Ngãi – Hoài Nhơn; Hoài Nhơn – Quy Nhơn; Quy Nhơn – Chí Thạnh; Chí Thạnh – Vân Phong; Vân Phong – Nha Trang; Cần Thơ – Hậu Giang; Hậu Giang – Cà Mau.

Bộ Xây dựng cho biết riêng đoạn Hòa Liên – Túy Loan và Phan Thiết – Dầu Giây áp dụng mức thu 1.300 đồng/PCU/km (mức 1). Các đoạn còn lại áp dụng mức thu 900 đồng/PCU/km (mức 2). Mức phí được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông.

Cũng theo đề án được Bộ Xây dựng phê duyệt, 5 dự án cao tốc thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam được thu phí trong thời gian 7 năm. Cục Đường bộ được giao tổ chức thu phí. Hết thời hạn này, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác, quản lý hạ tầng phù hợp.