Xăng tăng giá, người dân TP.HCM đi metro, xe buýt nhiều hơn 15/03/2026 08:00

(PLO)- Giá xăng dầu có nhiều biến động, người dân TP.HCM đã có nhiều chuyển đổi trong việc đi lại để tối ưu chi phí.

Những ngày qua, biến động giá xăng dầu đã tác động không nhỏ đến đời sống đa số người dân. Điều này cũng đã làm thay đổi thói quen đi lại cho một số người dân TP.HCM. Nhiều người bắt đầu cân nhắc không sử dụng phương tiện cá nhân nữa, thay vào đó bắt đầu lựa chọn đi xe buýt, đi metro nhiều hơn.

Người dân đi metro số 1 nhiều hơn. Ảnh: ĐT

Đi metro nhanh hơn, giảm ùn ứ

Chị Minh Tâm - phường Phước Long cho biết gần đây xăng dầu có nhiều biến động khiến chi phí đi lại tăng. Hơn nữa, quãng đường di chuyển về trung tâm TP.HCM gần 20 km cũng mất nhiều thời gian. Sau khi cân nhắc, chị Tâm quyết định "bỏ" xe máy, chuyển qua sử dụng metro số 1.

"Từ chung cư, tôi có thể đi bộ thẳng lên ga metro số 1. Sau đó, tôi xuống tại ga Nhà hát TP.HCM để về trụ sở công ty làm việc. Cả thời gian đi bộ, lên xuống tàu metro và về công ty chỉ mất khoảng 20-30 phút mà không phải chịu cảnh ùn ứ. Giá metro cũng rẻ, nhanh gọn lại bảo vệ môi trường. Tôi thấy rất tiện lợi" - chị Tâm nói.

Người dân TP.HCM bắt đầu chuyển hướng sang giao thông công cộng. Ảnh: ĐT

Tương tự, anh Nguyễn Thanh Sơn cũng cho biết thay vì đi xe máy anh quyết định sử dụng xe buýt nhiều hơn. Trước mỗi chuyến đi, anh Sơn thường dùng MultiGO để xem điểm sắp tới có xe buýt đi qua không, từ đó sắp xếp lịch trình phù hợp.

"Tôi thường xem ứng dụng để lựa chọn tuyến xe buýt đi lại phù hợp. Việc này giúp tôi chủ động về mặt thời gian. Đôi lúc tôi cũng bắt xe buýt để đi metro số 1 rồi vào trung tâm TP.HCM, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đi lại mát mẻ hơn.

Tôi có thói quen đi xe buýt nhiều năm nay nên việc giá xăng có biến động cũng không tác động đến những người sử dụng giao thông công cộng nhiều như tôi" - anh Sơn nói.

Lượng người dân đi giao thông công cộng tăng cao

Bà Văn Thị Hữu Tâm - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị (Công ty HURC1) cho biết trong một tuần trở lại đây, lượng khách đi metro số 1 đã tăng cao so với tuần trước đó. Điều này cho thấy người dân đã có sự thay đổi trong thói quen đi lại, gia tăng sử dụng giao thông công cộng như xe buýt, metro số 1 nhiều hơn.

Người dân TP.HCM cũng tăng cường sử dụng xe buýt. Ảnh: ĐT

Cụ thể, theo thống kê so với tuần trước thời điểm giá xăng tăng, lượng khách đi metro số 1 đã tăng khoảng 24,7%. Đặc biệt, đến nay metro số 1 không tăng giá vé, vẫn áp dụng giá vé được UBND TP.HCM công bố vào tháng 11-2024.

Phần Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng cho biết trong một tuần trở lại đây, lượng khách sử dụng xe buýt tăng cao đột biến. Lượng khách tăng ở tất cả các khung giờ, xe trợ giá và không trợ giá.

Ngày 15-3, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị vận tải liên quan triển khai miễn phí vé trên 132 tuyến xe buýt và tuyến metro số 1.

Để có được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống bao gồm đơn vị quản lý, các đơn vị vận tải và tài xế, tiếp viên... Trong đó, TP.HCM cũng đã thay đổi, bổ sung nhiều tuyến xe buýt, tăng cường mạng lưới xe buýt. Song song đó, TP đã có sự chuyển đổi loại hình phương tiện từ xe xăng qua xe buýt điện, qua đó được người dân đón nhận hơn.

Đặc biệt, Trung tâm triển khai chương trình thứ Sáu 0 đồng, thanh toán không tiền mặt ở các tuyến xe buýt. Đồng thời, các công ty vận tải, các cá nhân đã có sự thay đổi trong dịch vụ khách hàng, thời gian đi lại, từ đó đem lại sự tiện lợi và được người dân yêu thích hơn.

Hiện giá xăng biến động nhưng hệ thống xe buýt TP vẫn đang tiếp tục hoạt động ổn định với giá vé không thay đổi. Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm thiểu xe cá nhân, từ đó góp phần bảo vệ môi trường hơn.