Đồng Nai chấp thuận làm 2 khu đô thị thông minh trong trường hợp đặc biệt 15/05/2026 17:16

(PLO)- Đồng Nai chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với hai dự án khu đô thị thông minh ven sông, tổng mức đầu tư 818.000 tỉ đồng.

Ngày 15-5 tại kỳ họp thứ I, HĐND thành phố Đồng Nai đã quyết nghị chấp thuận nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với 2 dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Tổng số vốn đầu tư sơ bộ đối với 2 dự án trên khoảng 818.000 tỉ đồng.

HĐND cũng thống nhất xác định dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) và dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam) là các dự án cấp bách và chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với 2 dự án trên.

HĐND thành phố Đồng Nai chấp thuận nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với 2 dự án khu đô thị thông minh ven sông. Ảnh: VŨ HỘI

Mục tiêu của 2 dự án trên là xây dựng phân khu Đại Phước 1 trở thành Khu đô thị thông minh ven sông, khoa học và đổi mới sáng tạo, có vai trò động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội quy mô lớn của xã Đại Phước nói riêng và đô thị Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai nói chung.

Cụ thể, Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) có tên thương mại là Sunshine Rivernia Grand Marina. Tên nhà đầu tư đề xuất: Liên Danh Công ty cổ phần Sunshine R&D, Công ty cổ phần Sunshine Dream House, Công ty cổ phần Noblex Hub Finance và Công ty cổ phần Xây Dựng và Phát Triển OKC.

Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 944,7ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 128.939 người. Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án (gồm chi phí thực hiện dự án, chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư) khoảng 463.416 tỉ đồng.

Mô phỏng khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước.

Dự án thứ 2 là Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam). Tên thương mại là Sunshine Rivernia Finance & Tech Hub. Tên nhà đầu tư đề xuất: Liên danh Công ty cổ phần Sunshine Golf & Resort và Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Beta Land.

Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 963ha; quy mô dân số dự kiến khoảng 75.058 người. Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án (gồm chi phí thực hiện dự án, chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư) là 354.508 tỉ đồng.

Tiến độ thực hiện đối với 2 dự án trên là 7 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt thông tin dự án; đồng thời phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt.

Dự án nằm tại vị trí cửa ngõ và giao thoa giữa các trục liên kết vùng và khu chức năng chiến lược, tiếp giáp sông Đồng Nai, trên địa bàn có nhiều tuyến hạ tầng giao thông trọng điểm thuận lợi cho việc kết nối đa hướng giữa đô thị Nhơn Trạch với TP.HCM, Tây Ninh, khu vực cảng Cát Lái. Đồng thời, mở ra không gian phát triển kinh tế - đô thị mới về phía Tây Nam.

Do đó, việc triển khai dự án đóng vai trò hạt nhân, có ý nghĩa quyết định trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội quy mô lớn tại địa phương.