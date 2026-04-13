Đồng Nai đấu thầu xây khu đô thị thông minh gần 1.800 ha ven sông 13/04/2026 17:15

Ngày 13-4, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có nghị quyết về việc thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần 1.

Theo đó, HĐND tỉnh Đồng Nai quyết nghị thông qua danh mục 2 khu đất sẽ đấu thầu với tổng diện tích khoảng gần 2.000 ha đều nằm tại xã Đại Phước.

Đây là hai khu đất xây dựng dự án khu đô thị thông minh ven sông quy mô lớn gồm khu phía Bắc hơn 820 ha và khu phía Nam hơn 963 ha. Thời gian tổ chức đấu thầu dự kiến trong vòng 180 ngày.

Mô phỏng khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai nghị quyết, đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai và đấu thầu, có giải pháp thực hiện đảm bảo thời gian, phương thức theo quy định pháp luật.

Đồng thời, các cơ quan của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ tham gia giám sát, đảm bảo quá trình thực hiện minh bạch, hiệu quả, sát với nhu cầu thực tiễn.

Hai dự án khu đô thị thông minh ven sông nằm ở cửa ngõ Tây Nam, tiếp giáp trực tiếp sông Đồng Nai và giáp tiếp giáp trực tiếp với TP.HCM và gần cầu Cát Lái.