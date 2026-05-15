Phát triển đô thị đa trung tâm giúp giải bài toán nhà ở cho TP.HCM 15/05/2026 14:25

(PLO)- Các chuyên gia nhận định quy hoạch không gian siêu đô thị đa trung tâm chính là giải pháp chiến lược giúp tháo gỡ áp lực mua nhà hiện nay.

Sáng 15-5, báo Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến "Đô thị đa trung tâm và cơ hội vàng cho giấc mơ an cư" với sự tham gia của chuyên gia kinh tế thị trường bất động sản cùng đại diện doanh nghiệp nhằm phân tích bức tranh quy hoạch siêu đô thị giúp người dân hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà tương lai.

Quy hoạch hạ tầng phá vỡ rào cản tâm lý

Tiến sĩ Châu Đình Linh - Chuyên gia kinh tế tài chính Đại học Ngân hàng TP.HCM, thẳng thắn nhận định mức giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện đã vượt quá xa khả năng tài chính của người trẻ.

Thu nhập của nhóm nhân lực chất lượng cao chỉ từ 15 đến 30 triệu đồng mỗi tháng, trong khi giá nhà bám trụ tại lõi đô thị hiện nay cán mốc 4 đến 5 tỉ đồng, thậm chí lên tới 8 đến 9 tỉ đồng/căn.

Theo TS Linh, sự chênh lệch này kéo theo hệ lụy dịch chuyển nhân tài, làm suy giảm động lực bám trụ, kìm hãm khát vọng lập gia đình và tái đầu tư năng lực bản thân, đe dọa thu hẹp tầng lớp trung lưu cốt lõi.

Để giải quyết, TP cần quyết liệt mở rộng không gian phát triển, sáp nhập quy hoạch liên vùng với các tỉnh thành lân cận nhằm tái phân bổ nguồn lực.

Các chuyên gia đánh giá hạ tầng giao thông liên vùng phát triển mạnh mẽ mở ra cơ hội an cư cho gia đình trẻ.

Đồng quan điểm, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở CBRE Việt Nam, phân tích yếu tố tâm lý bám trụ hộ khẩu TP chính là rào cản lớn nhất gây ra sự đứt gãy không gian.

Việc dồn nén dân số vào lõi đô thị làm hạ tầng vượt quá sức chịu đựng, sinh ra ngập lụt và ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, mạng lưới hạ tầng giao thông mới đang định nghĩa lại khoảng cách bằng thời gian di chuyển thay vì số km địa lý.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt dự báo trong 3 đến 5 năm tới, khi Quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng và Vành đai 3 khép kín, thời gian kết nối từ các phường Dĩ An, Thuận An vào trung tâm TP.HCM chỉ mất khoảng 25 đến 35 phút.

Tiến xa hơn, mạng lưới metro số 1 và số 2 đi vào vận hành sẽ thu hẹp thời gian di chuyển liên vùng xuống chỉ còn 10 đến 15 phút. Điều này sẽ thúc đẩy người dân mạnh dạn lựa chọn các đô thị vệ tinh nhằm tận hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích thương mại, giáo dục, y tế được quy hoạch đồng bộ trong bán kính 3 đến 5 km.

Doanh nghiệp kiến tạo giá trị thật cho người mua

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Duy Khoa, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing kiêm Phát triển dự án KINERA thuộc Kim Oanh Group, chia sẻ thực tế hàng ngàn gia đình trẻ đang đối diện với lựa chọn vô cùng khắc nghiệt.

Họ buộc phải ôm khoản vay lớn khi mua nhà nhỏ hẹp trong nội đô hoặc tiếp tục cảnh thuê trọ dài hạn. Khi ranh giới hành chính được xóa bỏ, các nhà phát triển dự án nắm trong tay lợi thế vô cùng lớn về quy mô quỹ đất. Doanh nghiệp cam kết chuyển hóa lợi thế này thành giá trị thực cho người mua nhà thông qua mức giá cạnh tranh nhất và hệ sinh thái sống trọn vẹn mọi tiện ích.

Vị đại diện Kim Oanh Group nhấn mạnh tập đoàn đang triển khai đồng thời 3 phân khúc chiến lược bao gồm nhà ở xã hội đạt chuẩn, bất động sản trung cấp và dòng sản phẩm cao cấp.

Thị trường hiện đang bước vào điểm rơi cơ hội vàng khi mặt bằng giá nhà tại phường Dĩ An, Thuận An (TP.HCM) hay Biên Hòa (Đồng Nai) chỉ bằng phân nửa so với trung tâm cũ.

Người lao động trẻ đang nắm giữ cơ hội vàng để sở hữu nhà ở với chi phí hợp lý.

"Lịch sử đã chứng minh các bất động sản cạnh metro tăng giá trị từ 30 đến 90%, hay dự án Vành đai 3 đẩy giá đất từ 17 lên 75 triệu đồng/m2. Do đó, người mua ở thực cần sớm chớp lấy thời cơ trước khi hạ tầng thiết lập mặt bằng giá mới vô cùng đắt đỏ" - ông Khoa chia sẻ.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu an cư bền vững, doanh nghiệp liên tục đưa ra chính sách thanh toán giãn tiến độ và hợp tác cùng các tổ chức tín dụng để tối ưu nguồn tài chính.

Từ góc độ vĩ mô, TS Châu Đình Linh cũng khuyên người dân cần tỉnh táo, kiên quyết loại bỏ tâm lý sợ bỏ lỡ, chạy theo đám đông. Quyết định xuống tiền mua nhà phải bám sát 3 tiêu chí ưu tiên gồm tiện lợi kết nối nơi làm việc, hệ tiện ích dân sinh nội khu và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Quy hoạch đô thị đa trung tâm mang đến không gian sống tiện nghi và chất lượng cho người dân.

"Quan trọng nhất, để đảm bảo an toàn, tỉ lệ trả nợ gốc và lãi hàng tháng tuyệt đối không được vượt quá ngưỡng 55% thu nhập. Với những người có khẩu vị rủi ro cao, hạn mức vay cũng không được vượt qua giới hạn cảnh báo này nhằm đề phòng biến động bất lợi về lãi suất" - TS Linh lưu ý.