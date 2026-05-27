Sang tay dự án, địa ốc phía Nam phá băng dòng vốn 27/05/2026 16:56

Thị trường địa ốc phía Nam chứng kiến làn sóng bán dự án khi hàng loạt doanh nghiệp quyết định sang tay tài sản để giảm bớt áp lực dòng vốn.

Thay vì dàn trải rủi ro, các công ty chấp nhận thu hẹp danh mục, dồn toàn bộ dòng tiền cho công trình cốt lõi. Quyết định sinh tử này không chỉ giải cứu bài toán thanh khoản mà còn giúp toàn ngành nhanh chóng thiết lập nền tảng tài chính vững vàng.

Đại gia địa ốc tự tái cấu trúc

Thực tế thị trường đang chứng kiến một cuộc chạy đua tài chính căng thẳng khi hàng loạt đại gia địa ốc buộc phải M&A (mua bán, sáp nhập) những dự án không còn khả năng tự nuôi dưỡng.

Theo phân tích từ Chứng khoán Vietcap, một doanh nghiệp đang ráo riết thương thảo cùng đối tác nhằm nhượng lại phân khu thương mại tọa lạc tại khu vực Khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội).

Từng gom được quỹ đất với giá hời trước năm 2020, việc bán "con gà đẻ trứng vàng" này được ban lãnh đạo kỳ vọng mang về lợi nhuận vượt 500 tỉ đồng. Thậm chí, ước tính con số có thể chạm 539 tỉ đồng nếu thương vụ hoàn tất ghi nhận vào giai đoạn 2026. Dù vậy, đây là cuộc đánh đổi để doanh nghiệp này tập trung nguồn lực duy trì quỹ đất khủng gần 1.000 ha trải dài từ Hà Nội đến Bắc Ninh.

Làn sóng chuyển nhượng dự án giúp các doanh nghiệp địa ốc khơi thông dòng vốn, tạo đà phục hồi. Ảnh minh họa: QH

Căng thẳng hơn, trong những tháng đầu năm 2026, đối mặt với nỗi lo cạn dòng tiền, một tập đoàn địa ốc tại TP.HCM vừa thông qua chủ trương nhượng lại toàn bộ dự án căn hộ quy mô lớn. Sở hữu diện tích hơn 18.000 m2 với 4 khối nhà cao 29 tầng và cung cấp gần 1.700 căn hộ, dự án đã hoàn thiện móng cùng pháp lý.

Trong khi đó, một ông lớn bất động sản tại TP.HCM khác cũng phải chọn cách lùi một bước. Tháng 5-2026, doanh nghiệp này nhanh chóng sang tay 33 triệu cổ phiếu, tương đương 30% vốn điều lệ tại công ty con, khép lại vai trò công ty liên kết để dồn vốn cho những siêu dự án cốt lõi khác.

Khối ngoại vung tiền tỉ đô thâu tóm đất vàng

Bức tranh thị trường không chỉ có gam màu xám. Nơi nào có người bán hàng thoát hiểm, nơi đó lập tức xuất hiện "tay to" đi săn. Các tập đoàn nước ngoài cùng ông lớn nội địa có tiềm lực tài chính đang tạo ra cơn địa chấn thâu tóm đất vàng.

Nổi bật nhất là tập đoàn bất động sản từ Malaysia đã đổ hơn 5 tỉ USD vào thị trường Việt Nam và hoàn tất 6 thương vụ M&A lớn. Riêng trong tháng 5 này, tập đoàn đã thâu tóm thành công quỹ đất cực đẹp tại Hải Phòng, đồng thời ráo riết mở rộng mạng lưới tìm kiếm quỹ đất sạch tại Đồng Nai, Tây Ninh và Hưng Yên.

Tại thị trường trung tâm, độ chịu chơi của các tập đoàn nước ngoài càng thể hiện rõ. Một tập đoàn địa ốc đến từ Singapore đã không ngần ngại vung gần 685 triệu USD mua đứt khu phức hợp rộng 154 ha thuộc dự án lấn biển.

Nhà đầu tư tiềm lực tài chính mạnh đang tích cực thâu tóm dự án để mở rộng quỹ đất. Ảnh: QH

Trong khi đó, cũng có những doanh nghiệp bất động sản trong nước đang tiến hành các thương vụ M&A. Đơn cử như Công ty S.K đã mua lại khu đất vàng 10 ha trên trục đường Mai Chí Thọ đắt giá. Ở phân khúc nghỉ dưỡng, các đơn vị liên quan Tập đoàn M. cũng gom mạnh 99 triệu cổ phiếu để trực tiếp nắm quyền chi phối một dự án đô thị biển sau nhiều năm đình trệ.

Nhiều chủ đầu tư đã vượt qua "cơn bão" tái cấu trúc và đang bước sang nhịp triển khai dự án mạnh mẽ.

Dưới góc nhìn chiến lược, ông Neil MacGregor, đại diện Savills phân tích: Giao dịch liên doanh và mua cổ phần thiểu số đang được cực kỳ ưa chuộng. Dòng vốn đang dịch chuyển khôn ngoan từ vùng lõi trung tâm ra các đô thị vệ tinh, bám sát dự án hạ tầng giao thông như Vành đai 3 TP.HCM để đón đầu không gian phát triển mới.

"Cuối cùng, sự chuyển mình của doanh nghiệp Việt Nam sang mô hình nhà phát triển tổng thể đã trực tiếp loại bỏ rủi ro pháp lý cho khối ngoại, mở toang cửa cho dòng vốn FDI tỉ USD đổ vào hạ tầng, công nghiệp" - ông Neil MacGregor phân tích.