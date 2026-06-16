Đồng Nai còn 71 dự án khu dân cư thương mại phải tháo gỡ vướng mắc 16/06/2026 16:26

(PLO)- Thành phố Đồng Nai đang thực hiện tháo gỡ 71 dự án khu dân cư thương mại bao gồm các dự án có kết quả thanh tra và đang thực hiện thanh tra.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành công văn về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn thành phố Đồng Nai trên Hệ thống 751 (hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng đầu tư công kéo dài hoặc gặp vướng mắc trên toàn quốc).

Theo đó, trên địa bàn thành phố Đồng Nai, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý nội dung đề xuất của Sở Tài chính xác định không còn khó khăn vướng mắc đối với 158 dự án thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu Ban Chỉ đạo 751 trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Khu dân cư Tân Thịnh là một trong các dự án tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: VŨ HỘI.

Bên cạnh đó, thành phố Đồng Nai đang thực hiện tháo gỡ 71 dự án khu dân cư thương mại gồm các dự án có kết quả thanh tra và đang thực hiện thanh tra.

Trong đó có các dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái Six Senses Sài Gòn Riever rộng 55,32ha, Khu dân cư tại xã Phước Thiền rộng 52,9 ha, Khu dân cư - Dịch vụ theo quy hoạch rộng 56,7ha, Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư rộng 49,6ha…

Riêng dự án Khu đô thị Sơn Tiên diện tích 150 ha và dự án Khu đô thị và tái định cư Hiệp Hòa hiện UBND thành phố Đồng Nai đã giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tổ chức thanh tra đối với dự án này.

Đối với nhóm 83 dự án Khu dân cư đã có chủ trương đầu tư được duyệt nhưng đến nay chưa thực hiện thủ tục đất đai, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng thực hiện thủ tục bãi bỏ quyết định chủ trương đầu tư.

Theo Sở Tài chính thành phố Đồng Nai hiện nay, địa phương đang tiến hành lập quy hoạch tổng thể thành phố theo chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng về Thông báo kết luận của đồng chí Tổng bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đồng Nai. Do vậy, Sở Tài Chính kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo hướng xử lý đối với các dự án trên.