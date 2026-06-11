TP Đồng Nai xây hơn 1.000 căn nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên trên cả nước 11/06/2026 16:28

(PLO)- TP Đồng Nai tiên phong trong cả nước xây dựng hơn 1.000 ngàn căn hộ cho thuê với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng.

Ngày 12-6, thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình, quy mô 1.000 căn hộ ở giai đoạn 1 tại phường Long Bình.

Đây là dự án phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động và người thu nhập thấp thuê đầu tiên tại Đồng Nai, đồng thời cũng là dự án tiên phong cả nước hiện thực hóa chủ trương mới của Trung ương về an sinh nhà ở, góp phần bảo đảm nguồn nhân lực và tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Phối cảnh mô hình Dự án Nhà ở cho thuê Long Bình - thành phố Đồng Nai giai đoạn 1.

Dự án nhà ở cho thuê Long Bình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,52ha tại phường Long Bình, khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như Amata, Agtex Long Bình, Biên Hòa 2 và Hố Nai.

Giai đoạn 1 của dự án gồm một khối chung cư cao 20 tầng với quy mô khoảng 1.000 căn hộ, có diện tích đa dạng từ 34-63m², phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Tổng mức đầu tư của dự án gần 1.400 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Với dự án này, người dân, công nhân lao động có thể thuê nhà ở dài hạn. Dự án còn được xây dựng đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và tiện ích nội khu như bãi đậu xe, khu sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và các công trình phụ trợ khác.

Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng chỗ ở hàng ngàn người, chủ yếu là công nhân, người lao động có thu nhập thấp và các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai, đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của thành phố Đồng Nai và cũng là dự án đầu tiên trên cả nước được triển khai sau chỉ đạo của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22-5-2026 về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư liên quan đến phát triển nhà ở cho thuê và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.