50 năm Gamuda Berhad và hành trình phát triển đô thị tại Việt Nam 08/06/2026 10:05

Từ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng công trình hạ tầng, Gamuda Berhad từng bước mở rộng sang lĩnh vực phát triển đô thị và hiện diện tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á.

Theo giới chuyên gia, hành trình 50 năm của Gamuda Berhad phản ánh sự chuyển dịch của các tập đoàn hạ tầng truyền thống sang mô hình phát triển đô thị tích hợp - nơi doanh nghiệp không chỉ xây dựng công trình mà còn tham gia vào quá trình kiến tạo môi trường sống và hệ sinh thái cộng đồng.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng tại châu Á, các doanh nghiệp có nền tảng phát triển hạ tầng, kinh nghiệm quy hoạch và tầm nhìn dài hạn đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diện mạo đô thị hiện đại.

Từ doanh nghiệp hạ tầng đến nhà phát triển đô thị quốc tế

Gamuda Berhad được thành lập năm 1976 tại Malaysia, ban đầu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng hạ tầng quy mô lớn.

Theo giới chuyên gia, xuất phát điểm từ lĩnh vực hạ tầng đã tạo nên ADN khác biệt cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển đô thị sau này.

Nếu như nhiều nhà phát triển bất động sản tập trung vào sản phẩm nhà ở đơn lẻ, thì các doanh nghiệp có nền tảng hạ tầng thường tiếp cận đô thị theo hướng tổng thể hơn, bao gồm giao thông, không gian công cộng, cảnh quan, tiện ích cộng đồng và khả năng vận hành trong dài hạn.

Đây cũng là xu hướng đang ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển, nơi khái niệm “city-making” - kiến tạo đô thị - dần thay thế cách tiếp cận phát triển bất động sản truyền thống.

Theo các chuyên gia urban planning, một đô thị bền vững không chỉ được hình thành từ các công trình kiến trúc, mà cần có sự đồng bộ giữa hạ tầng, quy hoạch, môi trường sống và cộng đồng cư dân.

Trong hành trình phát triển của mình, Gamuda Berhad đã mở rộng hiện diện tại nhiều quốc gia trong khu vực thông qua các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn.

Bên cạnh Malaysia, doanh nghiệp hiện diện tại nhiều thị trường châu Á, trong đó Việt Nam được xem là một trong những điểm đến chiến lược trong nhiều năm qua.

Ba dự án mới hé lộ chiến lược mở rộng của Gamuda Land tại Việt Nam

Là thành viên của Gamuda Berhad - tập đoàn kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2026 - Gamuda Land đang từng bước mở rộng dấu ấn tại Việt Nam với 10 dự án trải dài từ Hà Nội, Hải Phòng đến TP.HCM và Đồng Nai. Danh mục phát triển đa dạng, gồm các khu đô thị quy mô lớn và các dự án nhà ở, cho thấy định hướng đầu tư lâu dài và chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Dự kiến trong những tháng cuối năm 2026, Gamuda Land sẽ tiếp tục giới thiệu 3 dự án chiến lược mới gồm Central Park tại Hà Nội, ANesta và Norton Park tại Bình Dương (TP.HCM) qua đó mở rộng hiện diện tại các khu vực phát triển trọng điểm ở cả phía Bắc và phía Nam.

Trong đó, Central Park được định vị là dự án chiến lược mới của Gamuda Land tại Hà Nội, hướng đến phân khúc trung cấp với mô hình đô thị hiện đại tích hợp không gian sống, thương mại và hệ tiện ích đồng bộ. Dự án được phát triển trên quỹ đất quy mô lớn với 3 tòa chung cư cung cấp hơn 2.600 căn hộ, kỳ vọng trở thành điểm đến mới cho cộng đồng cư dân hiện đại, chuyên gia và nhóm khách hàng tìm kiếm môi trường sống chất lượng cao gắn với không gian xanh và trải nghiệm đô thị năng động. Central Park đồng thời là một phần của đại đô thị Gamuda City quy mô hơn 270 ha tại phía Nam Hà Nội - một trong những dự án trọng điểm của Gamuda Land tại Việt Nam.

Ở khu vực phía Nam, ANesta được định vị là không gian sống dành cho thế hệ trẻ, hướng đến sự cân bằng giữa nhịp sống năng động và những khoảng thư thái thường nhật. Sở hữu vị trí kết nối trực tiếp với nút giao Tân Vạn, Vành đai 3 cùng các tuyến metro liên vùng, dự án mang đến trải nghiệm sống thuận tiện, hiện đại và giàu cảm hứng cho cộng đồng cư dân trẻ. ANesta gồm 761 căn hộ thuộc phân khúc trung cấp, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực ngày càng gia tăng tại khu Đông TP.HCM và khu vực giáp ranh Bình Dương.

Bên cạnh đó, Norton Park được phát triển như một dự án căn hộ cao cấp hướng đến cộng đồng chuyên gia quốc tế tại khu vực Bắc TP.HCM. Tọa lạc tại trung tâm khu vực FDI Thuận Giao, dự án sở hữu quy mô 7,9 ha với mật độ xây dựng thấp cùng hệ tiện ích chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu an cư và cho thuê ngày càng gia tăng từ lực lượng chuyên gia nước ngoài. Dự án cung cấp hơn 1.200 căn hộ cao cấp và 30 căn thương mại trong 6 tòa tháp cao tầng, được bao quanh bởi hệ cảnh quan xanh và không gian nghỉ dưỡng tinh tế. Mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, Norton Park tích hợp hơn 100 tiện ích nội khu, hướng đến phong cách sống cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và trải nghiệm cộng đồng cho cư dân.

Theo đại diện doanh nghiệp, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của Gamuda Land nhờ tốc độ đô thị hóa cao, nhu cầu ở thực lớn và dư địa tăng trưởng dài hạn. Giới quan sát cho rằng việc liên tục mở rộng hệ sinh thái dự án trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc cho thấy niềm tin dài hạn của doanh nghiệp vào tiềm năng phát triển của Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực đang hình thành theo xu hướng đô thị tích hợp và đô thị xanh như Nam Hà Nội.

Xu hướng mới của phát triển đô thị

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới, trong đó chất lượng đô thị và tính bền vững sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn tốc độ tăng trưởng ngắn hạn.

Điều này đồng nghĩa với việc các nhà phát triển cần có tầm nhìn dài hạn hơn về quy hoạch, hạ tầng, môi trường sống và cộng đồng cư dân.

Không chỉ tập trung vào phát triển sản phẩm, nhiều doanh nghiệp quốc tế hiện nay đang chuyển sang mô hình phát triển hệ sinh thái sống toàn diện, trong đó yếu tố không gian xanh, tiện ích cộng đồng và khả năng vận hành dài hạn được chú trọng.

Đây cũng là định hướng mà Gamuda Land cho biết đang theo đuổi tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tiếp tục gia tăng, giới chuyên gia cho rằng những dự án được phát triển theo chiến lược dài hạn sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành diện mạo đô thị hiện đại và bền vững tại Việt Nam trong tương lai.