Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa 26/06/2026 11:43

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

Tiến độ thần tốc và pháp lý sở hữu lâu dài

Ghi nhận tại công trường cuối tháng 6-2026, các hạng mục thuộc dự án Blanca City duy trì nhịp độ thi công khẩn trương. Chỉ sau một năm triển khai, các phân khu thấp tầng đã cất nóc hơn 94%, trong khi khu vực cao tầng đang tăng tốc. Theo ông Lê Văn Thiết, giám sát xây dựng phần thấp tầng dự án Blanca City, hiện trên công trường luôn duy trì từ 2.500 đến 3.000 cán bộ kỹ thuật, kỹ sư và công nhân cùng hàng trăm thiết bị cơ giới hiện đại, tổ chức thi công liên tục với cường độ cao, tăng ca đến 22h hàng ngày, làm cả chủ nhật.

“Thời tiết ven biển luôn là một bài toán khó cho đội thi công, lúc thì nắng nóng kéo dài, gió lớn lúc lại trải qua các đợt mưa liên tục. Dù vậy, Ban quản lý dự án và các nhà thầu đã chủ động điều chỉnh phương án tổ chức thi công, tận dụng tối đa các khoảng thời gian thuận lợi để đảm bảo tiến độ”, ông Lê Văn Thiết, nhấn mạnh.

Đại đô thị Blanca City hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng sau một năm thi công. Ảnh: Ánh Dương

Đặc biệt, công viên nước Sun World Vung Tau đã sớm đi vào hoạt động từ đầu năm 2026, vượt tiến độ xây dựng hai tháng, thành điểm hẹn giải trí trong mùa hè năm nay. Chuỗi chương trình bắn pháo hoa cùng các bữa tiệc âm nhạc, ẩm thực sôi động vào mỗi tối cuối tuần đã thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đổ về trải nghiệm.

Chính tiến độ thi công thần tốc đã trở thành bảo chứng đanh thép, thuyết phục ngay cả những nhà đầu tư khó tính nhất. Dạo bước tại quần thể Blanca City trong chuyến đi khảo sát thực tế lần thứ hai, bà Cleoni Nguyễn - một nhà đầu tư Việt kiều Mỹ dạn dày kinh nghiệm - đã quyết định sở hữu một căn hộ Beacon thuộc tổ hợp Beacon Tower của Blanca City.

“Tôi vốn là người khá kỹ tính, không thích những lời quảng bá quá nhiều, mà thích nhìn vào những gì đang được thực hiện ngoài thực tế. Ở đây, tôi thấy những gì chủ đầu tư nói đang dần hiện hữu. Lần đầu đến tham quan đã thấy ấn tượng, lần thứ hai quay lại thấy công trình thay đổi rõ rệt, tiến độ rất nhanh và làm rất chỉn chu”, bà Cleoni chia sẻ.

Bà Cleoni Nguyễn an tâm khi chứng kiến tiến độ xây dựng của dự án. Ảnh: Ánh Dương

Ngoài ra, trong bối cảnh quỹ đất mặt biển tại Vũng Tàu phần lớn chỉ có thời hạn sử dụng 50 năm, giá trị của Beacon Tower càng được khẳng định nhờ pháp lý sở hữu lâu dài. Với giới đầu tư, thời gian sở hữu được xem là “quyền lực mềm”, âm thầm nhưng mang tính quyết định, phân định rạch ròi đâu là tài sản tích sản thực sự. Vượt lên trên một kênh đầu tư sinh lời thông thường, Beacon Tower là bến đỗ để giới tinh hoa vững tâm an cư, xây dựng tổ ấm và để lại khối tài sản truyền đời cho thế hệ mai sau.

“Một bước chạm ngàn tiện ích” giữa lòng phố biển

Thường xuyên kết nối với bạn bè đa quốc gia từ Mỹ, Nhật Bản, Ý đến Hàn Quốc, bà Cleoni Nguyễn cũng đặt ra tiêu chuẩn vô cùng khắt khe: ngôi nhà phải thực sự là một chốn an cư trọn vẹn tiện nghi để bà có thể mời gọi cộng đồng bạn bè ngoại quốc về cùng vui chơi, nghỉ dưỡng.

Không gian sống, nghỉ dưỡng bên biển tại Blanca City. Ảnh: Ánh Dương

Dẫu sở hữu tiềm năng du lịch biển vượt trội, bức tranh bất động sản Vũng Tàu dường như vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển chung khi còn thiếu vắng các không gian sống hạng sang, chuẩn quốc tế để thỏa mãn trọn vẹn nhu cầu của tệp khách hàng cao cấp. Nhìn nhận về khoảng trống này, ông Công Thành, Giám đốc Dự án Công ty BĐS SmartRealtors & Partners, chia sẻ: "Vũng Tàu đang rất thiếu các cơ sở vật chất lưu trú chất lượng cao. Các dự án mới phần lớn ở quy mô nhỏ lẻ, tiện ích chưa đồng bộ. Sự vắng bóng của một đại đô thị “all-in-one” khiến phố biển chưa thể tối ưu khả năng giữ chân dòng khách chi tiêu cao cũng như đội ngũ chuyên gia quốc tế”.

Giải tỏa "cơn khát" đó, quần thể đại đô thị Blanca City ngày càng khẳng định vị thế bến đỗ an cư lý tưởng thông qua mô hình đô thị biển “all-in-one” tiên phong. Toạ lạc tại lõi trung tâm dự án, phân khu Beacon Tower đem đến cho cư dân đặc quyền "một bước chạm ngàn tiện ích".

Beacon Tower phát triển đa dạng tiện ích nội tòa. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Tại đây, chất sống cao cấp được khẳng định qua bộ sưu tập tiện ích nội tòa chuẩn resort, với điểm nhấn là hồ bơi tràn bờ tiêu chuẩn Olympic dài 50m hướng biển và hệ thống bồn sục Jacuzzi hiện đại, thiết lập chuẩn mực nghỉ dưỡng tại gia. Bên cạnh đó, cư dân có thể tái tạo năng lượng mỗi ngày tại không gian Lounge thư giãn, quầy bar bên hồ, hay tận hưởng khoảnh khắc bình yên tại đài ngắm cảnh (Sky Lounge) và vườn trên cao. Đặc biệt, khu thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em cùng khu vực BBQ cũng góp phần kiến tạo môi trường sống năng động, gắn kết cho các gia đình đa thế hệ.

Bước ra khỏi sảnh tòa nhà, hành trình tận hưởng tiếp tục được nối dài bằng hệ sinh thái "All-in-one" khổng lồ của đại đô thị Blanca City. Ngay dưới thềm nhà là chuỗi 9 công viên chủ đề đan xen 3 đại lộ hoa, đóng vai trò như những "trạm dừng cảm xúc" thư thái giữa nhịp sống đô thị. Hệ tiện ích còn được “đo ni đóng giày” cho nhu cầu an cư khi dự án tích hợp trung tâm thương mại mặt biển quy mô lớn, tổ hợp trường học liên cấp và các dịch vụ y tế hiện đại.

Sun World Vung Tau, tâm điểm giải trí mới vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: Ánh Dương

Với đà bứt phá của hạ tầng giao thông và kinh tế, Vũng Tàu đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế và cứ điểm logistics, năng lượng xanh của cả nước vào năm 2050, dự báo sẽ thu hút đông đảo lực lượng chuyên gia và nhân sự cấp cao đổ về sinh sống, làm việc. Sự hiện diện của những tổ hợp lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp như Blanca City là bước đi đón sóng tăng trưởng.