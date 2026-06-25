TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội 25/06/2026 14:38

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, sau khi mở rộng không gian phát triển với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM tiếp tục là trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước, với nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng.

Theo dự báo, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn TP khoảng 1 triệu căn hộ. Trong giai đoạn 2026- 2030, TP được giao chỉ tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội.

Tập trung triển khai nhiều dự án theo “luồng xanh”

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM, Sở đã đưa ra kế hoạch dự kiến khởi công trong năm 2026 và năm 2027.

Nhà ở xã hội ở đường Lý Thường Kiệt, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cụ thể, trong Quý III- 2026, TP sẽ khởi công nhóm dự án hoàn thành trong năm 2027 với tổng số 57 dự án, quy mô 53.300 căn nhà ở xã hội.

Lũy kế giai đoạn 2026 - 2027, TP.HCM tập trung xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 78 dự án, quy mô khoảng 73.800 căn. Trong đó, đã xác định 64 dự án tập trung triển khai theo chế độ “luồng xanh” về giải quyết thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng với quy mô 62.200 căn; 14 dự án, quy mô 11.600 căn để giám sát tiến độ thi công của chủ đầu tư, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026 và năm 2027.

Trong Quý IV - 2026, dự kiến TP sẽ khởi công nhóm dự án và được hoàn thành trong năm 2028 với tổng số 40 dự án, quy mô 43.000 căn nhà ở xã hội. Lũy kế đến hết Quý IV - 2026, TP dự kiến khởi công 118 dự án, quy mô 116.800 căn.

Trong Quý I, II - 2027, TP sẽ khởi công toàn bộ nhóm dự án hoàn thành trong giai đoạn 2028 - 2030 với tổng số 62 dự án, quy mô khoảng 78.100 căn. Lũy kế đến hết Quý II - 2027, TP sẽ khởi công 180 dự án, quy mô 194.900 căn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội mà Chính phủ giao cho TP giai đoạn 2021 - 2030.

"TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch này là nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu an cư, ổn định cuộc sống cho người dân"- ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ.

Ưu tiên vốn đầu tư công và chuyển đổi quỹ nhà tái định cư để làm nhà ở xã hội

Để đạt được mục tiêu đề ra, Sở Xây dựng TP.HCM đã đưa ra các giải pháp để phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Cụ thể là khẩn trương hoàn tất quy hoạch định hướng bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040.

Bên cạnh đó là ưu tiên bố trí nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội bằng hình thức đầu tư công tại quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý nhằm phục vụ mục tiêu kép vừa giải quyết nguồn nhà ở phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm, cấp bách của TP, vừa giải quyết nhà ở cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng được hưởng lương từ ngân sách của TP.

Một trong những giải pháp trọng tâm được Sở Xây dựng đặt ra để thực hiện nữa đó là chuyển đổi công năng từ nhà ở phục vụ tái định cư sang nhà ở xã hội đối với một số dự án hoặc quỹ nhà ở thuộc tài sản công có mục tiêu phục vụ tái định cư do không còn nhu cầu hoặc không phù hợp hoặc không hiệu quả trong việc bố trí tái định cư.