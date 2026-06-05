CƯ DÂN TIẾN PHÁT ĐÓN TIN VUI VỀ TIẾN ĐỘ CẤP SỔ Thêm tín hiệu tích cực từ công tác tháo gỡ pháp lý nhà ở tại TP.HCM 05/06/2026 14:00

(PLO)- Thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực khi thành phố quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện để người mua nhà sớm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Thông tin này được đưa ra sau các buổi làm việc của Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM làm Tổ trưởng, trực tiếp làm việc với nhiều chủ đầu tư nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và đẩy nhanh tiến độ cấp sổ cho người dân.

Theo báo cáo của Tổ Công tác 1645, TP.HCM hiện còn khoảng 220 dự án nhà ở đang tồn đọng thủ tục cấp sổ hồng do nhiều nguyên nhân khác nhau như vướng mắc pháp lý, nghĩa vụ tài chính hoặc các vấn đề liên quan đến hồ sơ dự án. Thành phố đặt mục tiêu tháo gỡ cho khoảng 60 dự án trọng điểm, tương ứng hơn 61.200 hồ sơ đủ điều kiện được xem xét cấp giấy chứng nhận trong thời gian tới, trong đó có dự án Khu căn hộ, phường Thảo Điền, TP.HCM (Dự án The Ascent).

Dự án The Ascent của Tiến Phát được thống nhất chủ trương cấp sổ cho 278 căn hộ

Khu căn hộ, phường Thảo Điền, TP.HCM (Dự án The Ascent).

Một trong những tín hiệu đáng chú ý là dự án Khu căn hộ tại phường Thảo Điền do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát làm chủ đầu tư đã được Tổ Công tác 1645 thống nhất chủ trương cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Dự án gồm khối chung cư cao 29 tầng với tổng cộng 278 căn hộ. Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho cư dân, Tổ Công tác đã xem xét và thống nhất chủ trương giải quyết theo đề xuất của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án.

Kết quả này được xem là bước tiến quan trọng, thể hiện sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước cùng doanh nghiệp trong việc tháo gỡ các vướng mắc kéo dài, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người mua nhà.

Mục tiêu năm 2026: Hoàn tất các thủ tục để cấp sổ cho cư dân Ascent Lakeside

Song song với những tín hiệu tích cực từ các dự án đã được tháo gỡ, Công ty Cổ phần Tiến Phát Sanyo Homes thuộc hệ thống của Tiến Phát cho biết đang tập trung nguồn lực, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết tại dự án Ascent Lakeside.

Dự án Ascent Lakeside đã chính thức bàn giao cho Khách hàng vào tháng 12-2024.

Trong năm 2026, một trong những mục tiêu trọng tâm của Tiến Phát là hoàn tất các thủ tục còn lại nhằm tiến tới cấp Giấy chứng nhận cho cư dân Ascent Lakeside trong thời gian sớm nhất theo quy định của pháp luật.

Đây là cam kết thể hiện nỗ lực của chủ đầu tư trong việc bảo đảm quyền lợi lâu dài cho khách hàng, đồng thời góp phần gia tăng giá trị tài sản và sự an tâm cho cộng đồng cư dân đang sinh sống tại dự án.

Kỳ vọng mới cho thị trường và người mua nhà

Việc TP.HCM đẩy mạnh tháo gỡ các dự án tồn đọng về pháp lý không chỉ giúp hàng chục nghìn người dân sớm nhận được sổ hồng mà còn góp phần cải thiện nguồn cung, tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Đối với cư dân Ascent Lakeside, những động thái tích cực từ cơ quan quản lý cùng quyết tâm của chủ đầu tư Tiến Phát đang mở ra nhiều kỳ vọng về việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hướng đến mục tiêu cấp sổ cho cư dân trong năm 2026.