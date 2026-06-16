Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án hơn 30.000 tỷ đồng phát huy giá trị Hồ Tây 16/06/2026 15:46

Dự án triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 30.151 tỷ đồng.

Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Thủ đô Hà Nội; khai thác hiệu quả các giá trị đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của Hồ Tây; nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hình ảnh, vị thế của Thủ đô, phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Tuyến Nguyễn Đình Thi.

Dự án đặt trong quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 567,75ha, trong đó, giữ nguyên hiện trạng Hồ Tây với 520,9ha diện tích mặt nước nhằm bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và cảnh quan đặc trưng. Khoảng 46,85ha diện tích đất bao gồm các hồ phụ cận sẽ được nghiên cứu cải tạo, chỉnh trang, đầu tư đồng bộ.

Trọng tâm của dự án là cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường ven Hồ Tây với tổng chiều dài khoảng 13,5km. Trong đó, nghiên cứu mở rộng một số đoạn tuyến lên quy mô mặt cắt ngang khoảng 21m; các đoạn còn lại được xem xét mở rộng với quy mô phù hợp theo quy hoạch được duyệt và điều kiện thực tế. Việc mở rộng tuyến không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu, có giải pháp thiết kế bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường và bố trí hệ thống thu gom, ngăn chặn rác thải dưới lòng hồ tại các khu vực mở rộng.

Song song với hạ tầng giao thông, dự án sẽ đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục không gian quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ, cầu cảnh quan, bến thuyền, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và các công trình bảo vệ môi trường. Các hạng mục được nghiên cứu bố trí hài hòa với cảnh quan tự nhiên và định hướng quy hoạch chung, góp phần mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng, nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách.

Tuyến đường Quảng An.

Dự án dự kiến được triển khai theo hai giai đoạn, hoàn thành và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Giai đoạn 1 có tiến độ từ quý III-2026 đến quý IV-2028 tập trung cải tạo các tuyến đường và xây dựng sàn cảnh quan đặc biệt Quảng An dự kiến hoàn thành vào quý III-2027. Giai đoạn 2 từ quý I-2027 đến quý IV-2030 sẽ đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình, cảnh quan và công viên… theo quy hoạch.

Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời là nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với các dự án quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô.

Việc triển khai dự án không chỉ góp phần định hình dần Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mà còn mở ra cơ hội tái định vị Hồ Tây thành cực tăng trưởng mới của kinh tế dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Khi hoàn thành, dự án sẽ kiến tạo một không gian mới cho Hồ Tây, kết nối hài hòa các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, từng bước đưa Hồ Tây thành biểu tượng mới của Hà Nội. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, gia tăng sức hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước, khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm văn hóa, sáng tạo và phát triển hàng đầu khu vực.