Chính phủ chỉ đạo tiếp thu góp ý sửa Luật Đất đai trên báo Pháp Luật TP.HCM 25/06/2026 14:00

(PLO)- Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng về việc nghiên cứu bài báo góp ý sửa Luật Đất đai trên báo Pháp Luật TP.HCM.

Mới đây (ngày 22-6), Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 5869/VPCP-NN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Theo nội dung công văn, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung bài viết "Sửa đổi Luật Đất đai: Cần chuẩn hóa thuật ngữ, gỡ vướng các dự án" đăng ngày 7-6-2026 để áp dụng trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Trước đó, bài viết trên báo đã ghi nhận nhiều đóng góp thiết thực cho dự thảo luật. Cụ thể, luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn Luật sư TP.HCM đề xuất cơ quan soạn thảo sửa đổi Luật đất đai cần chuẩn hóa thuật ngữ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục dự án. Luật sư Phượng cũng kiến nghị mở rộng phạm vi cấp giấy chứng nhận lần đầu cho đất sử dụng ổn định, không tranh chấp tính đến năm 2026 và bổ sung quy định riêng khi nhà đầu tư bồi thường trên đất đủ điều kiện nhưng người dân chưa làm thủ tục giấy tờ.

Đồng thời, Luật sư Phượng nhấn mạnh việc cần nhận diện chính xác các chế độ sử dụng đất, đặc biệt là đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa. Luật sư Phượng cũng lưu ý phải chuẩn hóa thuật ngữ pháp lý như "quyền sử dụng đất", "đất thuê", "đấu giá" nhằm ngăn chặn xung đột với Luật Đầu tư và Luật Nhà ở.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu góp ý trong bài báo của báo Pháp Luật TP.HCM để áp dụng trong quá trình xây dựng dự thảo luật sửa đổi Luật Đất đai.

Cùng tham gia phân tích trong bài báo, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, đánh giá việc bãi bỏ cấp hành chính trung gian sẽ giúp tinh gọn tối đa các thủ tục. Tuy nhiên, ông lưu ý quá trình phân quyền phải đi kèm cơ chế kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống dữ liệu quốc gia và phát huy quyền giám sát của nhân dân ngay từ khâu lập quy hoạch cấp xã.

Trong khi đó, luật sư Đỗ Ngọc Anh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Phát triển Doanh nghiệp, kiến nghị luật hóa cơ chế ổn định giá thuê đất cho chu kỳ dài, giới hạn mức tăng không quá 15%. Ông đề xuất xóa bỏ hoàn toàn cơ chế "xin - cho", áp dụng định giá sát thị trường thông qua đấu giá, đồng thời yêu cầu các địa phương chuẩn bị quỹ đất hạ tầng và hỗ trợ tiền thuê để thu hút dòng vốn đầu tư, kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.