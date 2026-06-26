TP.HCM khởi công xây dựng hơn 6.200 căn nhà ở xã hội 26/06/2026 19:03

(PLO)- TP.HCM được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, đây là địa phương được giao chỉ tiêu cao nhất cả nước.

Ngày 26-6, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn Becamex tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội Becamex, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cấp thiết của người lao động, người thu nhập thấp và các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.

Dự án nhà ở xã hội Becamex. Ảnh: NC

6.229 căn nhà ở xã hội được xây dựng

Tập đoàn Becamex tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội Becamex với bốn dự án, có tổng quy mô 6.229 căn hộ.

Bốn dự án được khởi công gồm: Dự án nhà ở an sinh xã hội Khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1) với khối chung cư cao 20 tầng, quy mô 1.178 căn hộ tại phường Chánh Hiệp;

Dự án nhà ở an sinh xã hội khu 4 Định Hòa với tám khối chung cư cao 20 tầng, quy mô 3.190 căn hộ tại phường Chánh Hiệp;

Dự án nhà ở xã hội Khu 2 Việt Sing với hai khối chung cư cao 22 tầng, quy mô 923 căn hộ tại phường Thuận Giao;

Dự án nhà ở xã hội Khu 7 Việt Sing với hai khối chung cư cao 22 tầng, quy mô 938 căn hộ tại phường Thuận Giao.

Trong tổng số 6.229 căn nhà ở xã hội, Tập đoàn Becamex dự kiến bố trí khoảng 1.000 căn hộ để phát triển theo mô hình cho thuê.

Ngoài ra, trên quỹ đất của các dự án này, chủ đầu tư dự kiến tiếp tục đầu tư xây dựng thêm khoảng 2.000 căn nhà ở cho thuê trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex thông tin, đến nay Becamex đã hoàn thành tám dự án nhà ở xã hội với 10.000 căn hộ, phục vụ hơn 27.000 cư dân, cùng 37.000 căn nhà ở công nhân, phục vụ hơn 92.000 người lao động, trải dài qua các địa bàn Bàu Bàng, Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Chánh Hiệp, An Phú, Thuận Giao, Tân Hiệp.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: NC

"Song song với bốn dự án khởi công hôm nay, chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện hai dự án chung cư cao tầng Khu 6 Việt Sing và Khu 5 Định Hòa, nâng tổng số dự án đang triển khai lên sáu dự án, với quy mô hơn 10.400 căn hộ, phục vụ hơn 31.000 người lao động và người dân"- ông Nguyễn Hoàn Vũ nhấn mạnh.

Hoàn thành 181.257 căn nhà ở xã hội

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, TP.HCM được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, đây là địa phương được giao chỉ tiêu cao nhất cả nước. Riêng trong giai đoạn 2026 - 2030, TP phải hoàn thành 181.257 căn nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, TP.HCM được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Ảnh: NC

Ngoài ra, TP.HCM cũng đang tập trung xúc tiến đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Trung ương. Đây vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là cơ hội để TP tạo bước đột phá trong việc chăm lo chỗ ở cho người lao động, công nhân, viên chức và các đối tượng thu nhập thấp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP đã khởi công xây dựng chín dự án, với quy mô gần 11.000 căn hộ. Lũy kế tới thời điểm hiện nay, trên địa bàn TP có 19 dự án nhà ở xã hội đang được thi công xây dựng, với quy mô khoảng 19.000 căn hộ.

"Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, TP đã xây dựng kế hoạch triển khai rất cụ thể. Trong Quý III -2026, TP sẽ khởi công 59 dự án với quy mô khoảng 54.900 căn hộ để hoàn thành trong năm 2027.

Lũy kế giai đoạn 2026 - 2027, TP tập trung hoàn thành 78 dự án với quy mô khoảng 73.800 căn hộ. Trong đó, 59 dự án với quy mô 54.900 căn hộ được triển khai theo cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng; đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ của 19 dự án đang thi công với quy mô 18.900 căn hộ nhằm bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án nhà ở xã hội. Ảnh: NC

Đối với việc phát triển nhà ở cho thuê, TP đã tổ chức hội nghị “Triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TP.HCM” vào ngày 9-6. Theo đó, có 15 đơn vị đăng ký tham gia phát triển hơn 106.000 căn nhà ở cho thuê"- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công và giám sát tập trung tối đa nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ cam kết; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công. Ảnh: NC

Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; phát huy hiệu quả cơ chế “luồng xanh” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.