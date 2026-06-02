Mua nhà Vinhomes Sài Gòn Park trong tháng 6: ‘Lời’ ngay 1%, không lo chỗ học cho con 15 năm tới 02/06/2026 12:25

(PLO)- Nhiều gia đình lựa chọn an cư tại Vinhomes Sài Gòn Park không chỉ vì các chính sách bán hàng, mà còn bởi hệ sinh thái tiện ích giáo dục, không gian sống và môi trường phát triển toàn diện dành cho trẻ em.

Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, khách hàng xuống tiền trong tháng 6 được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Bên cạnh yếu tố tài chính, dự án còn thu hút các gia đình nhờ hệ thống trường học, tiện ích nội khu và môi trường sống được quy hoạch theo hướng hỗ trợ quá trình học tập, phát triển của trẻ, đồng thời giảm áp lực đưa đón và tìm kiếm trường học trong nhiều năm.

Khi áp lực nội đô đè nặng lên vai các phụ huynh

Với các gia đình trẻ hiện nay, thời điểm con bước vào tuổi đi học cũng là lúc một “cuộc đua sinh tồn” đầy áp lực chính thức bắt đầu. Cha mẹ lập tức rơi vào vòng xoáy băn khoăn về việc nên chọn trường nào, có nên chuyển nhà theo trường của con, hay chấp nhận mỗi ngày hy sinh thời gian, bào mòn sức khỏe để chen lấn giữa khói bụi, kẹt xe để đưa đón. Chưa kể, những căn nhà hộp diêm chật hẹp, thiếu thốn mảng xanh tại trung tâm đang vô tình bóp nghẹt tuổi thơ và tước đi không gian phát triển tự nhiên của trẻ.

“Các con học lệch giờ, trường xa, có những ngày vừa rời văn phòng là hai vợ chồng phải chạy đua với thời gian để kịp đón con. Vừa kiệt sức thể chất, vừa bất an tinh thần, chúng tôi không còn tâm trí đâu để tập trung làm việc”, chị Thu Thảo, một phụ huynh có con đang học lớp 3 tại TP.HCM, chia sẻ.

Không chỉ thế, bài toán chi phí sống “đội giá” tại nội đô cũng là một gánh nặng âm thầm nhưng dai dẳng. Chị Thanh Mai (Dĩ An, Bình Dương cũ) - là mẹ của 3 con nhỏ - bộc bạch: “Mỗi tháng, ngoài học phí, chúng tôi phải gánh thêm một khoản chi phí đắt đỏ chỉ để đưa con đi tìm chút khí trời ở các công viên, khu vui chơi”.

Chị Mai (váy chấm bi) rất hào hứng vì đã tìm được một nơi an toàn và lý tưởng cho tương lai các con tại Vinhomes Sài Gòn Park.

Chị Mai chia sẻ, để con phát triển toàn diện, một ngôi trường tốt là chưa đủ, điều cần thiết là một môi trường sống được tắm mình trong thiên nhiên mỗi ngày.

Chia sẻ của chị Mai và chị Thảo cũng chính là nỗi lòng chung của rất nhiều khách hàng tham dự sự kiện giới thiệu Vinhomes Sài Gòn Park - đại đô thị công viên sinh thái tri thức quy mô 1.080ha phía Tây Bắc TP.HCM.

Sở hữu địa thế cao ráo tự nhiên, không lo triều cường hay ngập lụt, cùng trợ lực từ hạ tầng tỷ đô, như tuyến Metro số 2, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, khu vực này đang xóa nhòa mọi khoảng cách kết nối về trung tâm. Đây chính là vùng đất lý tưởng để kiến tạo nên một siêu đô thị sinh thái kết hợp giáo dục toàn diện, trả lại cho con trẻ một tuổi thơ đúng nghĩa và mở ra một chương sống mới thảnh thơi, trọn vẹn cho các gia đình.

Mua trong tháng 6 “lời” ngay 1% - cơ hội vàng cho bậc cha mẹ yêu con

Xuất hiện như một lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư và giáo dục, Vinhomes Sài Gòn Park đang trở thành tâm điểm thu hút các gia đình trẻ. Hạ tầng giáo dục tại đây được đầu tư với quy mô kỷ lục, lên đến 36 trường học nội khu, bao gồm hệ thống trường liên cấp Vinschool chất lượng cao và các trường công lập, tư thục trọng điểm.

“Sống ở đây, các con có thể tự đi bộ đến trường cùng bạn bè trong nội khu an toàn và trong lành”, chị Thanh Mai hào hứng chia sẻ.

Chị Mai cũng cho biết cực kì ấn tượng khi được giới thiệu về hệ thống an ninh 3 lớp kết hợp camera AI giám sát 24/7 của Vinhomes, giúp các phụ huynh hoàn toàn yên tâm giải phóng bản thân khỏi áp lực đưa đón con hằng ngày.

Vinhomes Sài Gòn Park quy tụ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước trên quy mô 150ha.

Điểm nhấn độc bản nâng tầm giá trị của Vinhomes Sài Gòn Park chính là tổ hợp trường đại học rộng 150ha ngay lòng đô thị. Nơi đây quy tụ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, dự kiến thu hút hơn 30.000 sinh viên, giảng viên, chuyên gia hàng đầu và các nhà khởi nghiệp đến học tập, nghiên cứu và làm việc.

Đối với các gia đình có định hướng cho con hội nhập quốc tế, đây là một điểm cộng tuyệt đối.

“Các con có thể hoàn thành chương trình Cử nhân, Thạc sĩ chuẩn quốc tế ngay cạnh nhà mà không cần chịu áp lực du học xa xứ. Con vừa được tiếp cận nền giáo dục tinh hoa, bố mẹ lại được ở gần con mỗi ngày”, chị Mai vui mừng nói.

Chị cho biết đã “chấm” dòng sản phẩm bàn giao thô với mức giá chỉ 5,4 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 30-36 tháng không kèm cộng giá để có thể tự tay thiết kế không gian sống cho cả gia đình, không gian học tập và sáng tạo riêng biệt cho các con.

Nhà phố liền thổ tại Vinhomes Sài Gòn Park phù hợp với nhu cầu của nhiều gia đình trẻ.

Không chỉ mang tới không gian sống đáng mơ ước, Vinhomes Sài Gòn Park còn thuyết phục những phụ huynh yêu con bằng giải pháp tài chính tối ưu bậc nhất thông qua dòng sản phẩm giãn xây linh hoạt.

Theo đó, chỉ từ 4 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu một căn nhà phố 4 tầng (bao gồm giá đất và giá trị thương mại) cùng ưu đãi độc quyền hỗ trợ lãi suất từ 30 tháng không cộng thêm giá. Mức giá này ngay khi được chủ đầu tư công bố đã khiến thị trường chấn động. Bởi để sở hữu một căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm TP.HCM hiện nay, khách hàng phải bỏ ra trên dưới 10 tỷ đồng - đắt gấp đôi nhà phố Vinhomes Sài Gòn Park, trong khi chất lượng sống không bằng.

Sau khi có mặt tại khu vực Hóc Môn để trực tiếp tham quan dự án, chị Thanh Nhài (TP.HCM) đã quyết định chốt cọc ngay một căn giãn xây để tối ưu chi phí, bởi từ 1/7, toàn dự án sẽ được điều chỉnh tăng giá thêm 1%.

Chị Nhài tính toán đến khi nhận nhà vào 2 năm nữa, trường học đã sẵn sàng, tiện ích đã hoàn thiện, cả nhà chỉ việc xách vali về ở và thảnh thơi cùng con lớn lên.

“Quyết định đúng thời điểm này giúp gia đình vừa sở hữu tài sản chất lượng với mức giá tốt nhất, vừa tối ưu được chi phí cơ hội cho dòng tiền”, chị Nhài khẳng định.

2.449 booking thành công bùng nổ ngay phiên livestream đầu tiên, khẳng định sức hút mạnh mẽ của Vinhomes Sài Gòn Park.

Nhìn từ làn sóng quan tâm, giữ chỗ thực tế ngay trong những ngày đầu tiên ra mắt và công bố giá, có thể thấy Vinhomes Sài Gòn Park đang tạo ra một “điểm rơi” đúng thời điểm cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn. Kết quả 2.449 booking trong phiên livestream đầu tiên (tối 1-6) không chỉ là một con số ấn tượng, mà còn là lời khẳng định rõ nét về sức hút của “cơn địa chấn” Vinhomes Sài Gòn Park trên thị trường bất động sản Tây Bắc TP.HCM.