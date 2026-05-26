TP.HCM chấp thuận chủ trương di dời 6 lô chung cư thuộc Cư xá Thanh Đa 26/05/2026 19:10

(PLO)- Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TP.HCM, UBND phường Bình Quới sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức di dời người dân tại 6 lô chung cư thuộc Cư xá Thanh Đa.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương di dời 6 lô chung cư (lô I, II, VIII, IX, X, XI) thuộc Cư xá Thanh Đa.

Theo đó, UBND TP giao UBND phường Bình Quới ban hành các quyết định di dời theo phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt theo quy định.

6 lô chung cư (lô I, II, VIII, IX, X, XI) Cư xá Thanh Đa thuộc khu vực phải thực hiện cải tạo. Ảnh: THY NHUNG

Đồng thời, UBND phường Bình Quới sẽ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nêu trên theo quy định, bao gồm người sử dụng nhà ở thuộc tài sản công. Phối hợp Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng báo cáo, đề nghị Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thu hồi nhà ở thuộc tài sản công.

Sở Xây dựng được giao tham mưu, thực hiện thủ tục thu hồi nhà ở thuộc tài sản công đối với công trình, nhà ở tại các lô chung cư nêu trên theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa được giao phối hợp chặt chẽ các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có văn bản tham mưu UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương di dời 6 lô chung cư (lô I, II, VIII, IX, X, XI), thuộc Cư xá Thanh Đa theo phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt.

Các công trình 6 lô chung cư Cư xá Thanh Đa thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 59 Luật Nhà ở năm 2023; UBND quận Bình Thạnh (cũ) đã phê duyệt Phương án bồi thường, tái định cư tại Quyết định số 4744/2025. Do đó, 6 lô chung cư này thuộc trường hợp đủ điều kiện di dời theo phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, các công trình 6 lô chung cư này thuộc khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với nhà chung cư theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.