TP.HCM tìm nhà đầu tư Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo cơ chế đặc thù 06/02/2026 10:04

(PLO)- Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa là dự án chiến lược của TP.HCM, được áp dụng thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù. Dự án sẽ được UBND TP.HCM lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 260.

Sáng 6-2, tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND TP.HCM thống nhất với báo cáo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, tại phường Bình Quới.

HĐND TP giao UBND TP chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo đúng nghị quyết 98 và nghị quyết 260 của Quốc hội.

Kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 6-2. Ảnh: THANH THÙY

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa có diện tích khoảng 406ha, thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị của TP.HCM. Dự án có tổng vốn dự kiến hơn 98.000 tỷ đồng.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được tổ chức theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, trên cơ sở các quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Đấu thầu, cùng các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Trước đây, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa đã được đưa vào danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 452 của HĐND TP.HCM.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết 260 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được xác định là dự án chiến lược và được áp dụng thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường báo cáo tờ trình. Ảnh: THANH THÙY

UBND TP.HCM đã đề xuất HĐND TP.HCM xem xét ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 452. Việc bãi bỏ này không ảnh hưởng đến quá trình triển khai lựa chọn nhà đầu tư đang được thực hiện theo cơ chế đặc thù.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo đúng quy định tại Nghị quyết số 260 của Quốc hội và các quy định có liên quan.

Trước đó, UBND TP.HCM đã thông báo công khai thông tin và tiếp nhận đăng ký đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo các quy định cụ thể.

TP.HCM sẽ xem xét, quyết định trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đề xuất, trong bảy ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND TP ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt theo danh mục để công khai, công bằng.

Hồ sơ đề xuất được tiếp nhận kể từ ngày thông tin được công khai trên Cổng thông tin điện tử TP.HCM. Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của thành phố hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

UBND TP.HCM khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển đô thị tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án, qua đó góp phần phát triển khu Bình Quới - Thanh Đa thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững.

Dự án này cũng được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng thống nhất chủ trương áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án theo đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.