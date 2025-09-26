Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa rục rịch việc giải phóng mặt bằng 26/09/2025 11:36

(PLO)- Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được định hướng trở thành đô thị sinh thái kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng, gắn với công tác di dời hơn 16.000 dân.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông tin liên quan đến công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 đã được UBND TP phê duyệt, khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa (thuộc phường Bình Quới) có quy mô khoảng 549,4 ha, bao gồm 423,61 ha đất liền (tính theo ranh mép bờ cao sông Sài Gòn, không bao gồm mặt nước) và khoảng 125,79 ha mặt nước sông. Quy mô dân số khoảng 54.000 người.

Khu đô thị có tính chất là khu vực trung tâm đô thị và công viên ngập nước. Phát triển khu đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đan xen các công viên, vùng ngập nước với cảnh quan hấp dẫn.



Định hướng phát triển khu trung tâm đô thị cao tầng, giảm mật độ xây dựng và sử dụng đất hỗn hợp, tạo lập các vùng cảnh quan (cảnh quan sinh thái tự nhiên), các vùng chức năng hỗ trợ khác bao gồm nhà ở, hành chính, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông.

Bán đảo Thanh Đa quy hoạch treo nhiều năm qua.

Toàn khu vực quy hoạch được chia thành 3 đơn vị ở và các chức năng cấp đô thị (đan xen trong 3 đơn vị ở).

Cụ thể, đơn vị ở 1 thuộc phía Tây Bắc khu quy hoạch, dọc theo đường Bình Quới hiện hữu, dự kiến hình thành khu vực dân cư hiện hữu kết hợp tái định cư và nhà ở xã hội. Quy mô dân số khoảng 18.000 người, diện tích khoảng 116,70 ha.

Đơn vị ở 2 thuộc phía Nam khu quy hoạch, đối diện phường An Khánh qua sông Sài Gòn; đặc trưng là khu cộng đồng dân cư chất lượng sống cao với đa dạng tiện ích, phục vụ lối sống lành mạnh, hạnh phúc. Quy mô dân số khoảng 20.000 người, diện tích khoảng 155,22 ha.

Đơn vị ở 3 phía Đông Bắc của khu quy hoạch, đối diện khu Trường Thọ qua sông Sài Gòn; đặc trưng bởi các khu vực cảnh quan ngập nước chủ động, bến du thuyền. Quy mô dân số khoảng 16.000 người, diện tích khoảng 151,68 ha.

Về công tác tái định cư, nhà ở cho người dân trong phạm vi dự án sẽ được bố trí chủ yếu tại đơn vị ở số 1, tập trung gần trục đường Bình Quới hiện hữu. Các phương án tái định cư sẽ được xác định cụ thể tại bước quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư, trên cơ sở thỏa thuận với người dân và đảm bảo đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình di dời, bố trí tái định cư được định hướng linh hoạt, đa dạng loại hình nhà ở, bảo đảm ổn định đời sống người dân, đồng thời gắn liền với phát triển đô thị hiện đại. Việc triển khai dự án được thực hiện theo đúng quy hoạch đã duyệt, bảo đảm sự kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật và xã hội một cách liền mạch, không phá vỡ cấu trúc đô thị hiện hữu.

Cũng theo Sở Xây dựng, UBND phường Bình Quới đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực theo quy định (từ ngày 3-7 đến hết ngày 1-8), kết quả ghi nhận hơn 95,56% ý kiến đồng thuận.