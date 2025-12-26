100% cơ sở giết mổ tập trung ở Quảng Trị chưa đạt chuẩn về môi trường 26/12/2025 14:33

(PLO)-Cơ quan chức năng xác định tất cả các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều thiếu sót, đặc biệt là về môi trường.

Ngày 26-12, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Phú Quốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị (NN&MT) cho biết sở đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị về công tác quản lý hoạt động giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh này.

Một cơ sở giết mổ tập trung được cấp phép tại phường Đồng Sơn đang triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa hoàn thiện. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Theo Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị, việc chấp hành các quy định pháp luật về thú ý, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ còn nhiều hạn chế; đặc biệt là các điểm giết mổ nhỏ lẻ, hộ gia đình hoạt động tự phát.

Việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường còn rất yếu kém, ngay cả cả những cơ sở giết mổ tập trung đã được cấp phép.

Kết quả kiểm tra liên ngành gần đây tại bốn cơ sở cho thấy tất cả đều có vi phạm liên quan đến môi trường như giấy phép hết hạn, hoạt động sai công suất, hệ thống xử lý chất thải chưa đảm bảo yêu cầu.

Nước thải được xử lý bằng cách đào ao, thả cá trê ăn chất thải. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tính đến tháng 7-2025, tỉnh Quảng Trị có 19 cơ sở giết mổ heo tập trung; trong đó có 15 cơ sở đang hoạt động, ba cơ sở tạm dừng, một cơ sở chưa hoạt động. Tỉnh này còn có 725 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.

Theo Sở NN&MT, hầu hết các cơ sở giết mổ tập trung có đầu tư, cấp phép nhưng chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy chuẩn. Còn các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tình trạng tự phát rất phổ biến, đa số có điều kiện vệ sinh thú y rất yếu kém.

Phó giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị cũng thừa nhận các cơ sở giết mổ tập trung được cấp phép này đến nay vẫn chưa có cơ sở nào đáp ứng được quy định về môi trường, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải.

“Một số cơ sở đang có phương án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa hoàn thiện"- ông Quốc thông tin.

Một cơ sở giết mổ tập trung công suất 200 con/ngày nhưng thực tế chỉ mổ được 20 con/ngày. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cũng theo Sở NN&MT, bất cập hiện nay là thiếu cơ sở giết mổ tập trung đạt chuẩn; đặc biệt là các cơ sở quy mô hiện đại, có chuỗi liên kết từ chăn nuôi đến tiêu thụ.

Việc giết mổ nhỏ lẻ, tự phát trong khu dân cư gây khó khăn đối với công tác quản lý. Trước thực trạng trên, Sở NN&MT kiến nghị Bộ NN&MT tham mưu Chính phủ có cơ chế hỗ trợ, chỉ đạo UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung đạt chuẩn theo quy hoạch nhằm đưa hoạt động giết mổ nhỏ lẻ vào quản lý tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.