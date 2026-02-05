Nhiều chặng bay hết vé dịp Tết, người dân xoay xở ra sao? 05/02/2026 10:50

(PLO)- Nhà chức trách hàng không cho biết đã có các giải pháp tăng tải, bổ sung máy bay và nới slot để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 5-2, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không, cho biết vào giai đoạn cao điểm trước Tết, nhiều đường bay từ TP.HCM đi các địa phương miền Trung, miền Bắc có tỉ lệ đặt chỗ rất cao.

Cụ thể, các chặng TP.HCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới ghi nhận tỉ lệ đặt chỗ trên 90%, thậm chí có chặng hết vé.

Ở chiều ngược lại, từ các địa phương bay về TP.HCM, nhu cầu thấp hơn đáng kể. Nhiều chuyến bay có tỉ lệ đặt chỗ dưới 35%, thậm chí phải khai thác chuyến bay rỗng để quay đầu về TP.HCM đón khách.

Vé chặng TP.HCM - Hà Nội vẫn còn nhưng ở mức cao

Theo Cục Hàng không, giai đoạn sau Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại sẽ đảo chiều. Tỉ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TP.HCM tăng mạnh, phổ biến ở mức 80-100%. Một số chặng như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế và Hải Phòng gần như kín chỗ.

Ông Uông Việt Dũng nhận định vận tải hàng không dịp Tết tiếp tục thể hiện rõ đặc điểm “lệch đầu”. Trước Tết, nhu cầu tập trung ở chiều từ TP.HCM đi các tỉnh; sau Tết, nhu cầu dồn về chiều quay lại TP.HCM, gây áp lực lớn lên một số đường bay nhất định.

Nhà chức trách hàng không điều chỉnh giờ cất hạ cánh để tăng chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại người dân dịp Tết. Ảnh: V.LONG

Về giá vé, khảo sát của Cục Hàng không cho thấy ngày 7-2 (tức 20 tháng Chạp) các hãng vẫn đang mở bán vé với nhiều mức giá khác nhau. Chặng TP.HCM - Hà Nội có giá từ khoảng 2,1 đến 3 triệu đồng/chiều; chặng TP.HCM - Đà Nẵng dao động từ 800 nghìn đến hơn 2,7 triệu đồng/chiều; TP.HCM - Hải Phòng từ 2,3 đến 3,4 triệu đồng/chiều.

Một số đường bay khác cũng được các hãng duy trì nguồn cung. Chặng TP.HCM - Buôn Ma Thuột có giá vé khoảng 1,2 triệu đồng/chiều; chặng TP.HCM - Bình Định khoảng 1,5 triệu đồng/chiều, áp dụng cho tất cả các hãng.

Tuy nhiên, trong các ngày cao điểm 12-2 và 14-2 (tức 25 và 27 tháng Chạp), nhiều chặng bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Đồng Hới, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Bình Định, Pleiku, Chu Lai đã hết vé hạng phổ thông. Riêng chặng TP.HCM - Hà Nội vẫn còn vé do Vietnam Airlines và Sun PhuQuoc Airways mở bán, với mức giá từ 2,9 đến hơn 4 triệu đồng/chiều.

Tăng máy bay, nới slot, bay đêm

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, ông Dũng cho biết Cục Hàng không đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình đặt chỗ, giá vé và tải cung ứng trên các đường bay nội địa. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý xem xét, đề nghị các hãng hàng không bổ sung chuyến bay phù hợp với năng lực khai thác.

Thêm vào đó, nhà chức trách tạo điều kiện tối đa để các hãng bổ sung máy bay trong dịp cao điểm. Tổng số tàu bay được bổ sung là 19 chiếc, tăng bốn máy bay so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số tàu bay khai thác toàn thị trường lên khoảng 216-218 chiếc.

Cục Hàng không cũng đã tăng tham số điều phối slot tại hai sân bay lớn là Tân Sơn Nhất và Nội Bài từ 42 lên 46-48 chuyến/giờ. Việc này nhằm giúp các hãng chủ động xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đẩy mạnh bay đêm, qua đó tạo thêm lựa chọn về giờ bay và giá vé cho hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất là cảng hàng không nhộn nhịp nhất cả nước dịp trước và sau Tết.

﻿Ảnh: V.LONG

Bên cạnh đó, các đơn vị trong ngành hàng không được yêu cầu tập trung toàn bộ nguồn lực phục vụ cao điểm Tết, đặc biệt là tăng tần suất và triển khai phương án khai thác 24/24 giờ tại các cảng hàng không có nhu cầu lớn như Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa.

“Cục sẽ tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không để điều chỉnh, bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, bảo đảm việc đi lại của người dân được an toàn, thông suốt và hiệu quả trong cao điểm Tết và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ”- ông Uông Việt Dũng cho hay.