Hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết bước vào giai đoạn nước rút 24/01/2026 16:01

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng với nhà đầu tư đối với hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Tài Chính có ý kiến về đề xuất việc ủy quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn đối với hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết.

Sân bay quân sự Phan Thiết đã khánh thành vào ngày 19-12-2025.

10 năm khát vọng

Sở Tư pháp Lâm Đồng nêu một số chi tiết pháp lý quan trọng nhưng dễ bị nhầm lẫn trong dự thảo văn bản ủy quyền ký kết hợp đồng dự án. Theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, việc ủy quyền không được thực hiện chung chung cho một cơ quan mà phải đích danh cho người đứng đầu cơ quan đó.

Cụ thể dự thảo đề xuất ủy quyền cho Sở Xây dựng (một tổ chức) đứng ra ký hợp đồng là chưa đúng mà UBND tỉnh hoặc chủ tịch UBND tỉnh phải ủy quyền trực tiếp cho giám đốc Sở Xây dựng với tư cách là người đứng đầu cơ quan chuyên môn.

Sự điều chỉnh này không chỉ là thủ tục hành chính thuần túy mà là lá chắn pháp lý xác định đúng chủ thể ủy quyền giúp đảm bảo trách nhiệm cá nhân, tránh các tranh chấp phức tạp, đặc biệt là với một dự án hạ tầng lớn như sân bay.

Dự án sân bay Phan Thiết là kỳ vọng của cả vùng đất Bình Thuận cũ và nay là tỉnh Lâm Đồng. Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, hạng mục hàng không dân dụng vẫn là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện diện mạo của sân bay.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn này chính là cách tốt nhất để "trải thảm đỏ" cho nhà đầu tư, giúp hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết sớm về đích, đáp lại sự kỳ vọng hơn 10 năm qua của nhân dân và doanh nghiệp.

"Ông lớn" lộ diện

Trong khi các thủ tục pháp lý đang được rà soát, thì những tín hiệu tích cực nhất đã xuất hiện khi Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời đề xuất đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết.

Việc nhà đầu tư xin chuyển đổi từ hình thức BOT sang Luật Đầu tư và xin cơ chế đặc thù dùng chung đường băng quân sự cho thấy họ đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng bài toán kinh tế. Đây là minh chứng cho thấy: nhà đầu tư đã sẵn sàng chỉ còn chờ hợp đồng được ký.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã thể hiện sự quyết liệt hiếm thấy khi đặt mốc tiến độ rất gấp: 24 tháng để hoàn thành toàn bộ dự án, ba tháng lựa chọn nhà đầu tư, bốn tháng hoàn thiện thủ tục pháp lý, 12 tháng thi công xây dựng.

Với một dự án hàng không cấp 4E, phục vụ 2 triệu hành khách/năm, các mốc thời gian này chỉ khả thi nếu hợp đồng được ký đúng người, đúng thẩm quyền, đúng luật ngay từ đầu.

Sau hơn 10 năm khởi công, hạng mục dân dụng cảng hàng không Phan Thiết đang chờ mệnh lệnh chạy đà để cất cánh.

Điểm nhấn đặc biệt của giai đoạn này là sự xuất hiện của Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group, đơn vị đang vận hành cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Ngày 19-12-2025, khi sân bay quân sự Phan Thiết cắt băng khánh thành cũng là thời điểm Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết chính thức được thành lập, vốn điều lệ 600 tỉ đồng, đặt trụ sở ngay tại khu đô thị biển Phan Thiết.

Không chỉ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp này được định vị là hạt nhân hàng không, mở đường cho một hệ sinh thái khai thác – vận hành dịch vụ gắn với du lịch cao cấp. Hạng mục quân sự đã khánh thành là một lợi thế khổng lồ. Nhà đầu tư không bắt đầu từ con số 0 mà hạ tầng dùng chung đã có, giờ chỉ là lúc "xây tổ" (nhà ga, sân đỗ) để đón khách.

Được biết SAC, cổ đông chi phối có vốn điều lệ tới 4.500 tỉ đồng, kinh nghiệm thực chiến với mô hình sân bay tư nhân vận hành hiệu quả, điều mà Phan Thiết đang rất cần sau một thập kỷ chờ đợi.

Với nhà ga từ 16.000 – 18.000 m², tháp kiểm soát không lưu 12 tầng cao 45 m, hệ thống sân đỗ, đường lăn đồng bộ, cảng hàng không Phan Thiết không chỉ là cửa ngõ giao thông mà còn là động cơ tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng trong tương lai.

Khi nhà đầu tư đã sẵn sàng, pháp lý đã được chỉ ra, vấn đề còn lại chỉ là đặt bút ký hợp đồng và đó sẽ là tiếng bộ đàm dứt khoát từ đài kiểm soát không lưu ra mệnh lệnh cho máy bay sẵn sàng chạy đà để cất cánh.