Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra vết nứt dưới chân đập thủy điện Đồng Nai 1 20/01/2026 15:07

Ngày 20-1, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng có công văn yêu cầu Công ty CP Năng lượng Di Linh kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa thủy điện Đồng Nai 1 tại thôn Thống Nhất, xã Tân Hà Lâm Hà.

Trước đó, UBND xã Tân Hà Lâm Hà đề nghị Công ty CP Năng lượng Di Linh khẩn trương kiểm tra, đánh giá an toàn đập thủy điện Đồng Nai 1. Đồng thời, đơn vị cần có phương án xử lý để đảm bảo an toàn công trình, tài sản và tính mạng nhân dân.

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 1

Sở Công Thương Lâm Đồng nhận thấy trong năm 2025, tình hình mưa lũ trên lưu vực sông Đồng Nai diễn biến bất thường. Lưu lượng nước cao hơn trung bình nhiều năm.

Đặc biệt, từ ngày 16 đến 21-11-2025, tỉnh Lâm Đồng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài. Lượng nước đổ về các hồ thủy điện trên lưu vực sông Đồng Nai ghi nhận mức lũ và lưu lượng xả lũ lịch sử. Tình trạng này gây ngập úng, sạt lở lòng sông và hư hại một số công trình trên địa bàn.

Theo UBND xã Tân Hà Lâm Hà, kiểm tra thực tế cho thấy tại vị trí gãy vỡ dưới chân đập thủy điện Đồng Nai 1 xuất hiện khe nứt. Dòng nước chảy qua khe nứt này có lưu lượng khá lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đập và tính mạng người dân phía hạ du.

Một chuyên gia thủy lợi cho rằng dòng chảy lớn xuyên qua chân đập là dấu hiệu của hiện tượng xói ngầm hoặc thẩm thấu cưỡng bức. Nếu không xử lý, khe nứt sẽ mở rộng nhanh, dẫn đến nguy cơ sạt lở kết cấu chân đập và gây mất ổn định tổng thể.

Để kịp thời xử lý, Sở Công Thương yêu cầu Công ty CP Năng lượng Di Linh phối hợp UBND xã Tân Hà Lâm Hà kiểm tra, đánh giá toàn bộ tình trạng an toàn công trình.

Trường hợp cần thiết, công ty phải thực hiện kiểm định đánh giá mức độ an toàn đập hồ chứa. Việc này nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2026 và những năm tiếp theo.