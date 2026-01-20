Hé lộ kịch bản bảo kê cát lậu khó tin khi phát mãi tang vật vụ án 20/01/2026 11:13

(PLO)- Nhóm 4 công chức xã ở tỉnh Lâm Đồng đã thỏa thuận, thống nhất làm ngơ để trùm khai thác cát lậu hoạt động tự do.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gởi các tổ chức, đơn vị đấu giá tài sản đề nghị tham gia đấu giá tài sản là vật chứng vụ án khai thác cát lậu của người bị kết án bị tịch thu tại Bản án số 67/2024/HS-ST ngày 10-12-2024 của TAND tỉnh Lâm Đồng.

Công bố lệnh bắt giam Cà Đức Hom, nguyên chủ tịch UBND xã Phi Tô, người làm ngơ cho trùm khai thác cát lậu.

Theo đó tài sản bán đấu giá gồm 1 xe máy múc, màu vàng hiệu Sumitomo, máy gắn gầu múc 0,7 m3 đã qua sử dụng; 1 bè và động cơ hút cát đã qua sử dụng với giá khởi điểm hơn 150 triệu đồng.

Đây là tài sản của bị cáo Khổng Văn Quý đã bị tòa tuyên tịch thu trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (cũ).

Theo hồ sơ, Khổng Văn Quý không được cấp phép khai thác khoáng sản, nạo vét tận thu khoáng sản tại dòng sông Đa Dâng thuộc tiểu khu 243, Khu Bãi Xái, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà. Tuy nhiên, từ tháng 1-2023 đến tháng 7-2023 Quý đã khai thác trái phép hơn 8.800 m3 cát, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3 tỉ đồng, trong đó khối lượng cát Quý đã tiêu thụ một phần ra thị trường là 2.661 m3 với giá trị gần 1 tỉ đồng; khối lượng còn lại tại hiện trường 6.210 m3 với giá trị hơn 2,1 tỉ đồng.

Được biết ngày 18-7-2022, UBND huyện Lâm Hà ban hành công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác đá chẻ tại xã Phi Tô , huyện Lâm Hà. Sau đó, ông Cà Đức Hom, chủ tịch UBND xã Phi Tô, đã thành lập các tổ kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại Tiểu khu 243 Khu Bãi xái.

Tuy nhiên, sau khi thành lập các tổ công tác thì Cà Đức Hom, Nhan Thế Anh (phó chủ tịch UBND xã) và hai công chức xã thống nhất không trực chốt tuần tra theo kế hoạch đề ra. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhóm công chức này đã phát hiện vị trí tập kết và khai thác khoáng sản không phép của Quý vào các ngày 12-5-2023, 13-6-2023 và ngày 1-8-2023. Tuy nhiên, nhóm này đã không chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các bộ phận liên quan xác minh, làm rõ; không báo cáo UBND huyện Lâm Hà; không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Từ việc được cố tình làm ngơ này, Khổng Văn Quý đã thực hiện hành vi khai thác và tập kết khoáng sản không phép với tổng khối lượng cát khai thác là hơn 8.871 m3, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3 tỉ đồng.

Đến tháng 10-2023, Công an đã bắt quả tang Khổng Văn Quý đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép dưới lòng hồ thủy điện Đa Cha Mo. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 400 m3 cát đang được tập kết ven bờ chờ đưa đi tiêu thụ. Tháng 1-2024, Khổng Văn Quý bị khởi tố, bắt giam.

Công bố lệnh bắt giam Nhan Thế Anh, cựu phó chủ tịch UBND xã Phi Tô.

Mở rộng điều tra, tháng 6-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can, bắt tạm giam Cà Đức Hom, Nhan Thế Anh cùng hai công chức xã Phi Tô để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 10-12-2024, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Khổng Văn Quý 2 năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, phạt bổ sung 150 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước. Tòa tuyên phạt Cà Đức Hom, Nhan Thế Anh và hai công chức xã mỗi người 3 năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời cấm đảm nhiệm các chức vụ hai năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù.

Tòa cũng tuyên tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 1 xe máy múc, màu vàng hiệu Sumitomo; 1 bè và động cơ hút cát đã qua sử dụng… và đến nay Sở Tài chính thông báo bán đấu giá tài sản để sung công quỹ.

Trước đó vào tháng 9-2024, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá hơn 6.200 m3 cát là tang vật của vụ án này với mức trúng đấu giá hơn 2,1 tỉ đồng.