Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội làm Bí thư phường ở Lâm Đồng 16/01/2026 15:55

(PLO)- Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội được điều động làm Bí thư phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 16-1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại phường Phú Thủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động ông Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đến công tác tại Đảng ủy phường Phú Thủy.

Ông Đặng Hồng Sỹ (phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư phường Phú Thủy.

Đồng thời, chỉ định ông Thông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ghi nhận những nỗ lực của ông Nguyễn Hữu Thông trong thời gian qua, dù ở vị trí nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Thông khẳng định sẽ thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, rõ việc, rõ trách nhiệm, bám sát cơ sở và bảo đảm kỷ luật, kỷ cương. Tân Bí thư phường nhấn mạnh sẽ lấy hiệu quả công việc và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo.

Ông Nguyễn Hữu Thông mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp của các sở, ngành và sự đoàn kết của tập thể Đảng ủy, nhân dân địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng phường Phú Thủy phát triển.

Ông Nguyễn Hữu Thông sinh năm 1981, trình độ Thạc sĩ Luật. Trước khi được điều động, ông là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khóa XV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.