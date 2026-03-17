Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa làm Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát 17/03/2026 15:39

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 17-3, Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Thế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Lát nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn bổ nhiệm năm năm.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Quyết định và tặng hoa cho hai ông Trịnh Văn Thế (phải) và ông Lê Ngọc Minh. Ảnh: HL

Ông Hà Xuân Hồng, Phó Chủ tịch HĐND xã Mường Lát nhiệm kỳ 2021-2026, được giao phụ trách, điều hành hoạt động của HĐND xã Mường Lát cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND xã.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, chúc mừng ông Trịnh Văn Thế và Lê Ngọc Minh được giao nhiệm vụ mới.

Tân Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát Lê Ngọc Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HL

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng đề nghị trên cương vị công tác mới, các cán bộ vừa được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cầu thị, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực của bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Lát tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Văn Thế và Lê Ngọc Minh vừa được bổ nhiệm. Ảnh: HL

Tại hội nghị, tân Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát Lê Ngọc Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Ngọc Minh hứa sẽ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.