Hàng trăm học sinh phải tắm giữa lòng suối ở miền biên giới Mường Lát

(PLO)- Hơn 20 ngày trôi qua, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, liều mình ra suối tắm giặt vì hệ thống cấp nước sinh hoạt bị tê liệt sau mưa bão.
“Sau giờ tan học, hàng trăm xuống suối Poong tắm giặt. Nước suối khi đục khi trong nhưng không tắm thì cũng chẳng còn cách nào khác” - cô giáo Phạm Thị Thanh chia sẻ, ánh mắt đầy lo âu.
Nhưng sau mỗi tiếng cười ấy là nỗi lo thường trực trong ánh mắt thầy cô – những người đang cố gắng giữ cho học sinh an toàn trong điều kiện sống còn thiếu thốn trăm bề.
Rời Mường Lát, chúng tôi mang theo hình ảnh những đứa trẻ tóc còn ướt, lội qua suối về ký túc xá trường.
Chưa rõ đến bao giờ, những học sinh nghèo nơi vùng biên viễn này mới có nguồn nước sinh hoạt ổn định để thầy cô yên tâm giảng dạy và các em không còn phải đối mặt với hiểm nguy bên con suối Poong sau mỗi chiều tan học.