Thanh Hóa: Khởi công trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt 27/10/2025 12:23

(PLO)- Giám đốc Công an Thanh Hóa Tô Anh Dũng khẳng định công trình trụ sở Công an xã Hiền Kiệt không chỉ là nơi làm việc mà còn là biểu tượng của tinh thần phục vụ Nhân dân, thể hiện tính chính quy, hiện đại của lực lượng Công an.

Sáng 27-10, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc Công an xã biên giới Hiền Kiệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh việc xây dựng trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa đối với lực lượng công an cơ sở – nơi trực tiếp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Ở địa bàn biên giới, công an xã là “cột mốc sống”, “phên giậu vững chắc”, luôn bám dân, bám bản, phối hợp với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng phát biểu tại lễ khởi Công an xã biên giới Hiền Kiệt.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng cho biết thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Công an Thanh Hóa xác định công an xã là nền tảng của lực lượng Công an nhân dân, là tuyến đầu trong bảo đảm an ninh trật tự, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lực lượng công an cơ sở cần có nơi làm việc ổn định, chính quy, khang trang và điều kiện sinh hoạt lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh cùng nhiều lãnh đạo tỉnh dự Lễ khởi công.

"Công trình trụ sở Công an xã Hiền Kiệt không chỉ là nơi làm việc mà còn là biểu tượng của tinh thần phục vụ Nhân dân, thể hiện tính chính quy, hiện đại của lực lượng Công an" - Thiếu tướng Tô Anh Dũng khẳng định.

Phối cảnh công trình trụ sở Công an xã biên giới Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Ông Tô Anh Dũng yêu cầu Phòng Hậu cần và đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực, tuân thủ quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công an xã Hiền Kiệt cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, giám sát thi công, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch, hiệu quả sử dụng cao.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh thực hiện nghi thức khởi công trụ sở làm việc Công an xã Hiền Kiệt.

Sau khi công trình hoàn thành, lực lượng Công an xã Hiền Kiệt phải xây dựng đơn vị kiểu mẫu, hiện đại; rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ, bám dân, bám bản, đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững an ninh biên giới, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.