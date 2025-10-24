Thiếu tướng Tô Anh Dũng: Giữ vững an ninh, kiên quyết không để tội phạm lộng hành 24/10/2025 11:52

(PLO) – Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, lượng công an các xã, phường địa phương cần phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, bám sát cơ sở, không để bị động, kiên quyết không để tội phạm lộng hành,

Sáng ngày 24-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong các ngày 21 và 23-10-2025, Thiếu tướng Tô Anh Dũng đã trực tiếp làm việc với Công an các phường Quảng Phú, Đông Sơn và Nghi Sơn, Thanh Hóa để kiểm tra, đánh giá kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các địa phương.

Theo báo cáo, công an các cơ sở nêu trên đã chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn và phòng ngừa tội phạm hiệu quả; nhiều vụ việc phức tạp liên quan ANTT được phát hiện, xử lý kịp thời.

Tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm rõ rệt; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công an các phường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và các dịch vụ phục vụ người dân.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm việc với Công an phường Nghi Sơn.

Nhiều nhiệm vụ như cấp căn cước công dân, định danh điện tử, quản lý vũ khí, hỗ trợ khắc phục thiên tai... đã được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin và để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Thiếu tướng Tô Anh Dũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những kết quả toàn diện mà lực lượng công an cơ sở đạt được trong thời gian qua.

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, công an địa phương cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra thực tế tại Công an phường Đông Sơn.

Thiếu tướng yêu cầu công an các đơn vị tập trung cao độ, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ; kiên quyết không để tội phạm lộng hành, gây mất ổn định. Quản lý chặt địa bàn, các đối tượng trọng điểm, từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế và tệ nạn xã hội.

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, phấn đấu xây dựng “phường, xã không ma túy” đến năm 2030. Tiếp tục khắc phục những tồn tại, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ; gắn công tác bảo đảm an ninh với chuyển đổi số, cải cách hành chính và phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng tặng quà Công an phường Nghi Sơn.

Kết luận tại các buổi làm việc, Thiếu tướng Tô Anh Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, tháo gỡ khó khăn, khắc phục điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển toàn diện. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với quản lý quy hoạch, đầu tư, đô thị, đất đai và môi trường…

Thiếu tướng Tô Anh Dũng nhấn mạnh, việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự là yếu tố then chốt để xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng địa phương phát triển ổn định, bền vững.