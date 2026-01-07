Cà Mau: Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức 07/01/2026 19:15

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa ban hành Chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ với chủ trương "Xuân đoàn kết, Tết ấm no, lo mọi nhà đều có Tết". Theo đó, tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện các chương trình giảm nghèo.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của người dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức. Ảnh: CHÂU ANH

Tỉnh đặc biệt quan tâm người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi. Các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, công nhân, người lao động bị mất việc làm cũng được chú trọng chăm lo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ…

Cạnh đó, các đơn vị tổ chức thăm hỏi lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Về phương án trang trí Tết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu hết sức tiết kiệm để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. UBND tỉnh cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương khó khăn để thực hiện trang trí, chỉnh trang phù hợp.

"Các địa phương căn cứ vào khả năng, điều kiện thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi bằng nguồn kinh phí xã hội hóa" - Chỉ thị nêu.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu cấp ủy các cấp, chính quyền không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Đặc biệt, tỉnh nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ dự lễ hội khi được phân công, trừ việc tham gia với danh nghĩa cá nhân. Đồng thời, cán bộ không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi.