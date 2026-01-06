Tàu CSB 9003 lên đường làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán 06/01/2026 16:16

(PLO)- Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đề nghị tập thể Tàu CSB 9003 đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động xử lý tốt các tình huống trên biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 6-1, Tàu CSB 9003 (Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) đã rời cảng lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trước giờ Tàu nhổ neo, Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra và gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 9003.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quán triệt, giao nhiệm vụ và động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 9003. Ảnh: CSB

Tại đây, Thiếu tướng Đào Bá Việt đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 9003. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy tàu tiếp tục quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị của các cấp.

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ tình hình kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đào Bá Việt cũng gửi lời chúc và bày tỏ mong muốn tập thể Tàu CSB 9003 phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần cảnh giác.

Qua đó, chủ động xử lý tốt các tình huống trên biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền, trật tự an toàn trên vùng biển được phân công quản lý.