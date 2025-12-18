Tàu cảnh sát biển tiếp nhận ngư dân trên tàu câu mực bị cháy ở Trường Sa 18/12/2025 15:17

(PLO)- Tàu cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ gần quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 52 ngư dân trên tàu câu mực bị cháy.

Ngày 18-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết tàu cảnh sát biển đã tiếp nhận 52 ngư dân trên tàu câu mực biển mang kiểm soát Đà Nẵng bị chìm ở khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng cảnh sát biển đưa 52 ngư dân lên tàu an toàn. Ảnh: CSB

Trước đó, rạng sáng 17-12, khi đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa, tàu câu mực QNa 91917 TS do ông Huỳnh Văn Anh (ngụ thôn Đông Bình, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng bị cháy dẫn đến chìm tàu do chập điện. Toàn bộ 52 ngư dân trên tàu câu mực đã được các tàu cá hoạt động gần đó kịp thời cứu vớt, đưa lên ba tàu cá.

Một trong ba tàu cá ứng cứu ngư dân. Ảnh: CSB

Đến tối 17-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lệnh cho chỉ huy tàu 364 đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực đảo Đá Nam, quần đảo Trường Sa cơ động đến khu vực ba tàu này để tiếp nhận ngư dân bị nạn.

Sức khoẻ các ngư dân đều ổn định. Ảnh: CSB

Lúc 7 giờ 30 ngày 18-12, tàu 364 tiếp cận, tiếp nhận 52 ngư dân trên ba tàu cá tham gia ứng cứu. Hiện tàu 364 đang đưa 52 ngư dân về đảo Song Tử Tây thuộc đặc khu Trường Sa. Sức khoẻ các ngư dân đều ổn định.