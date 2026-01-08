Việt Nam nói về việc Tổng thống Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế 08/01/2026 16:28

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi 66 tổ chức quốc tế.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 8-1, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi 66 tổ chức quốc tế, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương.

Việt Nam coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc trong việc góp phần quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG.

Việt Nam mong các nước tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương. Đồng thời, các quốc gia cần đóng góp tích cực vào việc xây dựng chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển bền vững trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào các cơ chế đa phương quốc tế và khu vực theo khả năng của mình, bà Hằng nhấn mạnh.

Theo AP, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết do quyết định của tổng thống chưa được công bố chính thức, Tổng thống Donald Trump ngày 7-1 đã ký một sắc lệnh hành pháp đình chỉ sự ủng hộ của Mỹ đối với 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban.