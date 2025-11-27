Bộ Ngoại giao nói về vụ 6 người Việt bỏ trốn khỏi tòa án ở Campuchia 27/11/2025 17:28

(PLO)- Bộ Ngoại giao cho biết phía Campuchia đã bắt giữ sáu người Việt bỏ trốn ở tỉnh Svay Rieng.

Ngày 27-11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ 6 người Việt bỏ trốn khỏi tòa án Campuchia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

"Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 18-11, phía Campuchia đã bắt giữ sáu người Việt bỏ trốn ở tỉnh Svay Rieng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác minh thông tin, tiến hành bảo hộ công dân cần thiết với những người này".

Camera ghi lại cảnh các phạm nhân bỏ trốn.

Trước đó, báo chí Campuchia cho biết Cục Cảnh sát Hình sự Campuchia phối hợp với Công an tỉnh Svay Rieng đã mở cuộc truy lùng quy mô các phạm nhân sau màn bỏ trốn táo bạo tại tòa án tỉnh Svay Rieng lúc 8 giờ 53 sáng 18-11.

Theo Khmer Times, trước khi xe đến tòa, một nhóm năm người Việt khác, trong đó có một cô gái, đi trên hai chiếc xe cũng đến địa điểm này. Hai chiếc xe đậu bên ngoài cổng tòa án, còn cô gái đi vào trong sân, bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, đóng giả là người nhà phạm nhân.

Khi nhóm sáu phạm nhân được đưa xuống xe, cô gái này bước đến gần rồi nhanh tay trao khẩu súng ngắn cho một người trong nhóm. Người này lập tức cầm lấy khẩu súng và chĩa về phía nhóm cảnh sát áp giải.

Hai cảnh sát bảo vệ cầm dùi cui đã phát hiện hành động bất thường của cô gái nhưng không kịp ngăn chặn.

Trong lúc nhóm này tháo chạy, các cảnh sát không vũ trang tìm nơi ẩn nấp và hô hoán. Một sĩ quan mang theo khẩu AK sau đó chạy ra, bắn loạt đạn chỉ thiên để cảnh cáo, song không ngăn được nhóm người bỏ trốn. Phía Campuchia sau đó đã bắt giữ nhóm người này.