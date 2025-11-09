Lâm Đồng: Lập danh sách các đối tượng đưa người sang Campuchia đánh bạc 09/11/2025 10:49

(PLO)- UBND tỉnh yêu cầu lập danh sách các đối tượng cầm đầu tổ chức buôn lậu ở biên giới, đưa người sang Campuchia đánh bạc.

Tình trạng công dân Lâm Đồng xuất cảnh trái phép để lao động hoặc vi phạm pháp luật tại nước ngoài, đặc biệt là việc tổ chức đưa người sang Campuchia đánh bạc tại hai cửa khẩu Bu P'răng, Đắk Peur giáp Campuchia đang có dấu hiệu phức tạp trở lại, đáng báo động.

Một sòng bạc tại Campuchia. Ảnh PHƯƠNG NAM

Trước nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành công văn yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tăng cường phòng, chống quyết liệt tình trạng này.

Theo đó, Công an tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, lập danh sách đối tượng cầm đầu, tổ chức hoạt động phạm tội (ma túy, mua bán người, buôn lậu, sòng bạc tại Campuchia) và đối tượng thường xuyên xuất cảnh đánh bạc.

Triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, răn đe, theo dõi, quản lý đối tượng. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhận biết và cảnh giác với thủ đoạn lôi kéo người dân sang Campuchia đánh bạc; chấp hành đúng pháp luật, không vượt biên, xuất cảnh trái phép nhằm mục đích đánh bạc hoặc tiếp tay cho hoạt động tổ chức đánh bạc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới và hoạt động xuất, nhập cảnh.

Chi Cục Hải quan Khu vực XIII kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển tiền tệ qua biên giới, ngăn chặn lợi dụng lôi kéo người dân đánh bạc.

Các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp người dân nâng cao cảnh giác với các hành vi, thủ đoạn lôi kéo sang Campuchia đánh bạc.

UBND các xã, phường, đặc khu: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân khu vực biên giới. Đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức, thủ đoạn liên quan đến tổ chức đánh bạc và xuất cảnh trái phép…

Chỉ có sự quyết liệt từ chính quyền và ý thức cảnh giác cao độ từ mỗi người dân mới có thể giữ vững an ninh trật tự tại địa phương và bảo vệ tương lai cho chính mình và gia đình. Mỗi công dân phải là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống lại tệ nạn này, tuyệt đối không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.