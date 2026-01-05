Thanh niên 22 tuổi cầm đầu đường dây đánh bạc online 100 tỉ đồng 05/01/2026 06:23

(PLO)- Đường dây đánh bạc online này bị công an đấu tranh triệt phá, bắt giữ nhiều người liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game online.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an phường Ba Đồn và Công an các xã Tân Mỹ, Lệ Thủy, Cam Hồng…để làm rõ nhóm này.

Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì đánh sập đường dây đánh bạc quy mô 100 tỉ đồng. Ảnh: CA.

Qua đấu tranh, công an xác định Nguyễn Văn Thọ (22 tuổi, xã Tân Mỹ) cầm đầu và nhóm này sử dụng công nghệ cao để tổ chức, tham gia đánh bạc trên các nền tảng game online như HitClub, Sun Win, Go88.

Đồng thời, thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game nhằm thu lợi bất chính.

Nhóm này có sự liên kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, phương thức thủ đoạn tinh vi; sử dụng các tài khoản mạng xã hội ẩn danh, lập các hội, nhóm kín để tổ chức hoạt động phạm tội.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, nhóm này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an tạm giữ hình sự 6 người liên quan. Ảnh: CA.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Thọ cùng Võ Văn Đạt (26 tuổi), Trần Văn Bảo (21 tuổi), Trần Văn Nhân (29 tuổi) cùng trú tại xã Tân Mỹ; Đoàn Kim Hòa (35 tuổi, xã Lệ Thủy); Phan Thị Hiền (43 tuổi, phường Ba Đồn) đã tham gia đánh bạc bằng hình thức game online trên các cổng game HitClub, Sun Win, Go88 với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng. Ngoài ra, nhóm của Thọ còn thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game để thu lợi bất chính.

Ngày 21-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với sáu người này.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, điều tra, xác minh làm rõ vai trò, hành vi của những cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.