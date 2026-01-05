Xử phạt tài xế xe khách chạy trên cao tốc mà không có bằng lái 05/01/2026 06:21

(PLO)- Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách biển số Quảng Ngãi đang chạy trên cao tốc Cam Lâm - Nha Trang phát hiện nhiều lỗi vi phạm, qua đó xử phạt cả tài xế và chủ xe.

Ngày 4-1, chỉ huy Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết cùng tổ CSGT thuộc đội đã tiến hành dừng kiểm tra ô tô khách biển số tỉnh Quảng Ngãi khi đang chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, phát hiện tài xế có nhiều lỗi vi phạm.

Theo đó, lúc hơn 4 giờ cùng ngày, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải, tổ CSGT thuộc Đội 6 kiểm tra xe biển tỉnh Quảng Ngãi phát hiện hai lỗi vi phạm nghiêm trọng, gồm điều khiển xe không có giấy phép lái xe; điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Cảnh sát niêm phong xe khách sau khi phát hiện hàng loạt lỗi.

Tổ công tác thuộc Đội 6 đã lập biên bản, xử phạt lái xe 19 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với hành vi điều khiển xe không có giấy phép lái xe; phạt 5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đối với chủ xe cũng sẽ bị phạt 58 triệu đồng theo điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP); phạt tiền 22 triệu đồng, tước phù hiệu xe 2 tháng theo điểm a khoản 11 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ xe là 104 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày, phù hiệu kinh doanh vận tải bị tước 2 tháng.